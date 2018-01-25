Какой же становится Трамп-Америка? - Р.Сафронов

14:37 26.01.2018 Какой же становится Америка?

первый год президента Трампа



Рустем Сафронов



Истекшие 20 января 2018 года первые 365 дней полномочий 45-го президента США продемонстрировали всему миру и самой Америке, что привычный облик этого государства как "глобального лидера" рассыпается на глазах, а внутри него продолжается и даже становится все более ожесточенной "холодная гражданская война", то есть враждующие группировки властной элиты не могут ни прийти к какому-либо компромиссу, ни навязать свою волю другой стороне. И все это на фоне главной проблемы США - безумного национального долга, который превысил, по некоторым оценкам, 60 трлн. долл.



Несмотря на все усилия со стороны пресловутого "глубинного государства", чьи представители весь год с разных сторон грозили "Большому Дональду" то импичментом, то даже физическим устранением, объявляя его расистом, нацистом, сексистом, а также - непрерывно - "агентом Кремля" и "путинской марионеткой", действующий хозяин Белого дома по-прежнему удерживает бразды правления в своих руках, уверяя мир и страну в необыкновенной успешности своего президентства.



И для этого, несмотря на то, что администрацию Трампа непрерывно лихорадит, у него есть солидные основания: американская экономика, по предварительным оценкам, за 2017 год выросла на 2,5%, вследствие роста мировых цен на энергоносители "ожила" сланцевая нефте- и газодобыча, крупнейшие корпорации возвращают свои капиталы на сотни миллиардов долларов из офшорных юрисдикций, союзники и партнеры массово заказывают у США военную, авиа- и прочую технику, фондовый рынок непрерывно растет, строятся новые заводы и фабрики с почти миллионом новых рабочих мест.



Все эти факты невозможно отрицать, так что белая одноэтажная Америка фермеров и работяг пока не разочаровалась в том выборе, который она сделала 8 ноября 2016 года. Сегодня споры идут только о том, насколько велика в таком оживлении заслуга политики 45-го президента США, включая его налоговую реформу, буквально "на ура" принятую американским бизнес-сообществом, а насколько сказывается отложенный эффект от действий предшественника Трампа Барака Обамы, и - самое главное! - как долго все это может продлиться.



Тем более что эффект "дома, разделенного в основании своем" тоже налицо и становится все ощутимее. Так, оппоненты Трампа из обеих партий преподнесли ему прямо к годовщине президентских полномочий весьма сомнительный подарок, заблокировав принятие бюджета, после чего оказалось невозможным финансирование и, соответственно, нормальная деятельность многих структур федеральной исполнительной власти, сотрудники которых были автоматически отправлены в неоплачиваемый отпуск, - произошел так называемый "шатдаун", уже 14-й по счету в истории США - правда, достаточно быстро преодоленный.



Ясно, что во всем мире ни доверия, ни уважения к США подобная ситуация не увеличивает, да и внутри страны провоцирует выход конфликтного потенциала на новый, еще более высокий уровень.



О том, как этот конфликтный потенциал проявляется через разные аспекты современной американской жизни, можно рассказывать долго, и это тема отдельной статьи. Здесь же стоит сосредоточиться на том, как развивается пресловутый "рашагейт", до сих пор не позволяющий Трампу приступить к реальной нормализации отношений с Россией, о необходимости чего он постоянно заявляет.



Главным движителем "рашагейта" является специальная парламентская комиссия под руководством экс-главы ФБР Роберта Мюллера. Можно сказать, что ее работа по расследованию "вмешательства России в избрание Дональда Трампа 45-м президентом США", по сути, зашла в тупик. Гора родила мышь. Смогли уличить бывшего начальника предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта в том, что он работал в качестве частного политконсультанта с Януковичем в 2006 году и получил за это изрядные гонорары. Бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна смогли уличить в получении нескольких десятков тысяч долларов от телеканала RT и в том, что он обсуждал с бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком возможную отмену антироссийских санкций, а потом скрыл это от ФБР. По американским законам, такие вопросы могут обсуждать только представители действующей администрации, а не члены переходной команды. Между тем, какие были основания прослушивать разговоры российского посла - даже не обсуждается.



Есть и спекуляции о роли зятя Трампа Джареда Кушнера, а также о потенциальных финансовых интересах самого президента в России, но они выглядят крайне неубедительно и зыбко. Честно говоря, есть даже некоторое ощущение неловкости от всего этого балагана стоимостью уже свыше 7 млн. долл., однако маховик раскручен, и либеральные СМИ в попытках найти "русский след" в деле сенсационной победы Трампа годичной давности уже бездоказательно наезжают на Национальную стрелковую ассоциацию и другие поддержавшие республиканского кандидата общественные организации.



Но некоторые проявившиеся в ходе расследования детали ставят под удар уже не "Большого Дональда" и его "команду", а тех, кто пытался при помощи массовой антироссийской истерии дискредитировать действующего хозяина Белого дома. Так, Трамп - уже через своих назначенцев в ФБР - якобы нашел доказательства прослушивания своего избирательного штаба со стороны Хиллари и ее сторонников, что вполне может довести ситуацию до прямых уголовных дел и посадок, что будет похлеще Уотергейта.



Также выяснилось, что пресловутое "досье Трампа", которое собирал бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил, готовилось по заказу пиаровской конторы, нанятой, в свою очередь, людьми Хиллари Клинтон. С какими-то русскими, похоже, этот самый Стил все же дело имел, поскольку вряд ли бы стал самостоятельно измышлять такую пошлую дезу, как предполагаемые кутежи Дональда Трампа в гостинице "Ритц Карлтон" в Москве.



Попутно на слушаниях бывший глава ФБР Джеймс Коми признался, что способствовал утечке конфиденциальной информации через своего товарища, пытаясь повлиять на ход расследования. Целью было добиться назначения на пост специального следователя по "рашагейту" Роберта Мюллера, известного сторонника Хиллари Клинтон. По этому поводу конгрессмен-республиканец Рон Десантис заметил недавно, что людей из конторы Fusiоn GPS (которая занималась пиаром Клинтон и проворачивала различные махинации с целью дискредитировать Трампа и повлиять на состав комиссии по расследованию связей с Россией) пора уже самих вызывать судебной повесткой для дачи показаний.



Но, пожалуй, больше всего масла в огонь подлила история с двумя высокопоставленными сотрудниками ФБР: заместителем начальника департамента контрразведки Питером Страком (Peter Strzok) и адвокатом того же департамента Лизой Пейдж (Lisa Page), которые были любовниками и в личной электронной переписке обсуждали различные служебные темы - в том числе касающиеся президентской кампании 2016 года и ее последствий. Как выяснилось, Питер Страк приложил все усилия, чтобы максимально дезавуировать вину Хиллари Клинтон в скандале с ее электронной почтой, лично допросив экс-госсекретаря США и переквалифицировав ее действия с "преступной небрежности" на "неосмотрительность", а затем выдвинув бездоказательную версию о том, что за этим скандалом стоял президент России Владимир Путин, якобы испытывающий личную ненависть к Хиллари Клинтон и заинтересованный в ее компрометации. Более того, используя свое влияние и связи, он был причастен к вбросам множества материалов о "русском следе" для "Нью-Йорк Таймс" и других масс-медиа.



В связи с этими разоблачениями Страк в декабре прошлого года, когда они еще не стали достоянием гласности, был выведен из состава комиссии Мюллера, которой теперь предстоит "зачищать хвосты". Возможно, накануне намеченной на конец января публикации доклада министерства финансов США о зарубежных активах российских олигархов мы станем свидетелями еще не одной громкой сенсации подобного рода. Итак, внутриполитическая неустойчивость в США усиливается, накладываясь на серьезные осложнения во внешнеполитической сфере. И выход американские элиты, видимо, найдут в дальнейшем обострении своей антироссийской кампании. Источник - Завтра

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