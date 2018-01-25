Заместитель бишкекского мэра Эркин Исаков сам взялся бесплатно подвозить замерзающих горожан

08:49 26.01.2018 Эркинбек Исаков. Фото с личной страницы в Фейсбуке

Заместитель мэра Бишкека Эркинбек Исаков решил бесплатно подвозить жителей города из-за наступивших холодов. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.



"Начались сильные заморозки, и долго стоять на улице в ожидании общественного транспорта становится сложновато", – отметил заммэра, – "если кому-нибудь по пути, то примерно в 8.15 буду спускаться от ВДНХ вниз по проспекту Айтматова. С удовольствием подвезу до проспекта Чуй, пишите". На какой машине будет ехать Исаков, как будет связываться с попутчиками и как те смогут его узнать, в записи не уточняется.



Минувшей ночью в Бишкеке было 16 градусов мороза. Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни холод усилится. Предстоящей ночью в киргизской столице ожидается минус 18, а в ночь на 27 января – минус 24 градуса.



Резкое понижение температуры воздуха связано с приходом в Киргизию арктических воздушных масс. В горных районах республики температура в ближайшее время упадет до 45 градусов мороза. Как ожидается, влияние антициклона продлится до 30-31 января, затем начнется небольшое повышение температуры воздуха.



Из-за наступивших холодов сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы, а министерство образования отменило занятия в школах по всей стране до 30 января (включительно).



Жители Астаны греются на отапливаемой остановке, январь 2018 года. Фото с сайта Tengrinews.kz



В соседнем Казахстане аномальные морозы стоят уже несколько дней. Как сообщает Informburo.Kz со ссылкой на данные Минздрава, на 24 января было зарегистрировано 223 обращения граждан в связи с обморожением, 73 человека госпитализировали, 150 – отправили на амбулаторное лечение. 25 января в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях было объявлено штормовое предупреждение.



В Астане предстоящей ночью ожидается минус 35-37 градусов. Для жителей казахстанской столицы в мечетях была организована бесплатная раздача угля и горячих обедов.



Единая служба Astana Taxi провела 24 и 25 января социальную акцию "Теплая поездка" и предоставила 11 автомобилей для бесплатной перевозки пассажиров, сообщает сайт городского акимата (администрации). Водители курсировали по городу, предлагая подвезти всех желающих. В акции участвовали шесть таксомоторных компаний. Источник - fergananews.com

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