 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турки удачно попали в Африн. Одной бомбой - двух американских спецназ-советников
08:45 26.01.2018

Авиаудары ВВС Турции убили двоих
американских военных советников в Сирии.

Сирийские медиа сообщили, что в районе курдского анклава Африн в результате авиаудара турецкой военной авиации погибли два военных советника из США.

Пентагон пока никак не отреагировал на эту информацию.

После этого в Белом Доме рассказали, что состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, где обсуждалась ситуация в Сирии.

Дональд Трамп заявил, что обеспокоен эскалацией насилия в Африне и призвал турецкого коллегу ограничить действия вооруженных сил в этом регионе.

Ранее сообщалось, что в лагере спецназа США и Великобритании в Сирии прогремели мощные взрывы, много убитых и раненых.

Анкара продолжает военную операцию против Сил народной самообороны YPG на севере провинции Алеппо.

В ходе спецоперации "Оливковая ветвь" с субботы 20 января турецкие войска, авиация и протурецкие боевики пытаются зачистить кантон Африн.

Источник - rusvesna.su
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