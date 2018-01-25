Турки удачно попали в Африн. Одной бомбой - двух американских спецназ-советников

08:45 26.01.2018 Авиаудары ВВС Турции убили двоих

американских военных советников в Сирии.



Сирийские медиа сообщили, что в районе курдского анклава Африн в результате авиаудара турецкой военной авиации погибли два военных советника из США.



Пентагон пока никак не отреагировал на эту информацию.



После этого в Белом Доме рассказали, что состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, где обсуждалась ситуация в Сирии.



Дональд Трамп заявил, что обеспокоен эскалацией насилия в Африне и призвал турецкого коллегу ограничить действия вооруженных сил в этом регионе.



Ранее сообщалось, что в лагере спецназа США и Великобритании в Сирии прогремели мощные взрывы, много убитых и раненых.



Анкара продолжает военную операцию против Сил народной самообороны YPG на севере провинции Алеппо.



В ходе спецоперации "Оливковая ветвь" с субботы 20 января турецкие войска, авиация и протурецкие боевики пытаются зачистить кантон Африн. Источник - rusvesna.su

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