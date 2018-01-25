В Южной Корее сгорела больница короля Седжона - более 30 погибших

08:11 26.01.2018 Число пострадавших во время пожара в одной из больниц в Южной Корее достигло 79. Об этом в пятницу, 26 января, передает информагентство Ренхап.



Сообщается, что жертвами пожара стали 33 человека. По данным агентства, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.



Портал iz.ru писал о том, что президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание.



Пожар возник на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян утром в пятницу, 26 января. На момент ЧП в лечебном учреждении находились 111 человек. Источник - iz.ru

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