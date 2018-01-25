Благодаря цифровизации казахстанская экономика должна увеличиться на 30%, - Елбасы

08:04 26.01.2018 В денежном выражении это составит более 2 трлн тенге.



Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем премьер-министра Аскаром Жумагалиевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.



В ходе встречи главе государства было доложено о ходе реализации государственной программы "Цифровой Казахстан" и принимаемых мерах по исполнению ранее данных поручений.



- Благодаря цифровизации казахстанская экономика должна увеличиться на 30%, в денежном выражении это составит более 2 трлн тенге, - сказал президент Казахстана.



Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость участия отечественного бизнеса в проработке вопросов реализации государственных заказов в области цифровизации для того, чтобы сохранить накопленный опыт и компетенции в Казахстане.



- Программа цифровизации утверждена, государство выделяет на это немало денег, необходимо обеспечить их эффективное использование, - сказал глава государства.



Аскар Жумагалиев проинформировал президента Казахстана об ожидаемых результатах выполнения программы "Цифровой Казахстан".



- В добывающей промышленности за счет внедрения цифровизации уменьшится себестоимость продукции, увеличится добыча. Также мы предполагаем создание около 200 тыс новых рабочих мест в сфере электронной коммерции. По нашим подсчетам, только за счет цифровизации таможенных и налоговых услуг в бюджет государства поступит более 100 млрд тенге, - сказал заместитель премьер-министра.



В завершение встречи глава государства заслушал отчет о подготовке к проведению международного форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации" и дал ряд конкретных поручений. Источник - zakon.kz

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