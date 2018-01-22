К вопросу о "колонизации" Туркестана, - Ало Ходжаев

07:41 26.01.2018 Еще раз о "колонизации"



В последние годы появились рассуждения о том, какой вред нанесли Узбекистану российские "колонизаторы".



Вот и на международной научной конференции "Россия и Центральная Азия: эпохальные общественно-политические события начала ХХ века" 31 октября в Ташкенте, доктор исторических наук Ю.Эргашева жестко и явно предвзято прошлась по недавнему прошлому.​ Это вызвало возмущение в зале, но открытых выступлений в прессе против такой позиции не было.



Все ждали декабрьской конференции "Россия и Узбекистан: исторический опыт модернизации в процессе взаимодействия и диалога цивилизаций", чтобы вступить в научную дискуссию с завкафедрой Каршинского инженерно-экономического института. Но она не явилась.



Потому как бы в воздухе повисли суровые обвинения.



По оценкам Эргашевой, например, "Осуществление советской политики "культурной революции" в Узбекистане нацелено на … разрушение многовекового духовного наследия (узбекского народа)". Также "Бескорыстная помощь" новой власти с первых дней послеоктябрьского периода была направлена на отрыв морали, литературы, искусства от плодотворной национальной почвы, на насильственное насаждение чуждых национальному менталитету образцов "пролетарской культуры" и коммунистической идеологии". И еще: "Культурная революция" обернулась убогой "образованщиной" и деградацией личности".



Что сказать в ответ? По большому счету, Россия и Узбекистан смогут прожить друг без друга. Но цена благополучного и ускоренного развития наших стран будет гораздо более высокой.



Во всяком случае, честный анализ исторического прошлого говорит о явном выигрыше для обеих сторон от присоединения (пусть даже частично насильственного) Средней Азии к России, затем совместного строительства новой жизни в рамках единого государства, а впоследствии дружественных отношений между суверенными странами.



Я хочу спросить подобного рода "ученых": приведите мне аналогичный пример, когда "тоталитарная власть" в "колонии" создала Академию наук? А ведь это было сделано в 1943 году в Узбекистане, в страшное время войны, когда еще ничего не было ясно в исходе смертельной битвы.



В том же году в Ташкенте началось строительство Большого театра оперы и балета им. Навои (!) и театра узбекской музыкальной драмы имени Мукими(!). Это что - пыль в глаза?



Уже к концу войны группа узбекских юношей отправилась в Москву в Институт международных отношений (МГИМО), часть из них потом были назначены Послами Советского Союза в зарубежных странах в дополнение к дипломатам, взращенным в самой республике. Перечислить их? Поберегу для следующей публикации…



Наши доморощенные "идеологи" в последние десятилетия утверждали, что эти акции были показушными и уж во всяком случае должны были "работать" на прагматические цели: восславлять идеи коммунизма и социализма, величие русского народа и пр. В таком случае, как понимать огромную поддержку со стороны властей Юнуса Раджабий –выдающегося композитора, академика, народного артиста Узбекской ССР, депутата Верховного Совета, получившего высший орден Ленина. Он собрал, систематизировал и записал более полутора тысяч народных песен и инструментальных произведений, живших веками только в народной памяти. В частности, Шашмакома – собрания классической узбекской музыки в 6-ти томах и 5-томного сборника "Узбекской Национальной Музыки"? Это ж в каких песнях седой древности могли звучать темы социализма, братства с русским народом?



Таких примеров можно привести сотни. И пусть горе-ученые не лукавят : и экономика, и культура развивалась прежде всего во имя самого Узбекистана, его народа.



Даже страшные годы "узбекского дела" и сталинские репрессии (мы все помним!) не могут перечеркнуть все то доброе и хорошее, что родилось на нашей земле в 19-ом и 20–м веках.



Как там поется у Пахмутовой: "Нам не жить друг без друга". И каждый прожитый год меня в этом только еще сильнее убеждает.



Ало Ходжаев

22.01.2018 Источник - vesti.uz

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