Найденная в Израиле челюсть может "удлинить" историю человека еще на 100-200 тысяч лет!

07:38 26.01.2018 Возраст находки антропологи оценили в 177-194 тысячи лет.



Фрагмент челюсти, обнаруженный в пещере на севере Израиля, заставил ученых заговорить о том, что человек современного типа мог появиться и начать расселяться по планете намного раньше, чем считалось до сих пор, передает РИА Новости.



Возраст находки антропологи оценили в 177-194 тысячи лет и называют ее древнейшим из известных науке человеческих останков за пределами Африки - признанной родины homo sapiens.



"Если окаменелости… 170-190 тысяч лет, то вся история эволюции homo sapiens сдвигается по меньшей мере на 100-200 тысяч лет в прошлое", - комментирует открытие профессор Исраэль Гершкович из Тель-авивского университета.



"Другими словами, если люди современного типа начали расселяться из Африки около 200 тысяч лет назад, то из этого следует, что они должны были там появиться по меньшей мере 300-500 тысяч лет назад", - объясняет он.



В сообщении университетов израильских городов Тель-Авива и Хайфы говорится, что до сих пор среди антропологов бытовало представление о том, что человек современного типа появился в Африке примерно 160-200 тысяч лет назад и начал мигрировать за пределы континента около ста тысяч лет назад.



Находка, которая может привести к пересмотру традиционной хронологии, - это фрагмент верхнечелюстной кости с несколькими сохранившимися зубами взрослого человека. Ее ученые нашли в пещере Мислия на склоне горы Кармель.



"Некоторыми деталями окаменелость напоминает останки неандертальцев и других человеческих групп. Это позволяет предположить, что, хотя наш род происходит из Африки, отдельные свои черты он, должно быть, приобрел в процессе эволюции за ее пределами", - говорит Гершкович.



По словам ученых, обитатели пещеры Мислия были удачливыми охотниками на крупную дичь и собирателями множества растений, повседневно использовали в быту огонь и производили каменные орудия труда. Источник - zakon.kz

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