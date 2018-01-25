Дефицита электричества в Кыргызстане нет, но экспорт в Узбекистан приостановлен

07:34 26.01.2018 Дефицита электричества в Кыргызстане нет, но экспорт в Узбекистан приостановлен. Об этом ИА "24.kg" сообщил глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.



По данным Айбека Калиева, за прошедшие сутки население Кыргызстана использовало 63,7 миллиона киловатт-часов. Скорее всего, это будет максимальной отметкой.

"До морозов потребление составляло 57-58 миллионов киловатт-часов. Из-за похолодания мы приняли решение ограничить экспорт электричества в Узбекистан. В договоре это прописано, никаких споров не возникнет. Поставки возобновятся, исходя из прогноза погоды", - сказал Айбек Калиев.



Он добавил, что энергосистема готова нести нагрузку в 3,4 тысячи МВт. В настоящее время вырабатывается 3 тысячи 40 МВт, резерв составляет 400 МВт.



В Кыргызстане в ближайшие дни ожидается похолодание до −40 градусов. По данным МЧС, до 30 января потепления не предвидится.



26 января 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Юлия КОСТЕНКО Источник - 24.kg

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