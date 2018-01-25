 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В марте Астана примет 1-й саммит глав государств ЦА
07:33 26.01.2018

Впервые! Лидеры стран Центральной Азии намерены провести саммит глав региона

Лидеры Центральной Азии впервые встретятся в рамках саммита глав региона. Ранее президенты пяти государств ЦА встречались неформально, в двустороннем, трехстороннем формате, в рамках саммитов СНГ, ШОС, ЕАЭС, сообщило агентство Asia-Plus со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.

Уточняется, что по инициативе лидеров Казахстана и Узбекистана в марте 2018 года в Астане состоится первый саммит глав государств Центральной Азии. Председательстовать на нем будет Нурсултан Назарбаев.

Форум, по предварительным данным, намечен на дни празднования Нооруза. Однако точная дата пока не определена.

По мнению источника, предстоящий саммит лидеров региона сыграет ключевую роль в наращивании взаимоотношений стран Центральной Азии и даст старт совместной реализации новых программ и проектов, отвечающих долгосрочным интересам стран региона.

Ранее ряд экспертов прогнозировали, что 2018 год станет поворотным в области регионального сотрудничества для стран Центральной Азии, а их лидеры соберутся вместе впервые более чем за 10 лет.

Источник - 24.kg
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