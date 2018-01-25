Предком главы МИД Британии Бориса Джонсона оказалась мумия сифилитички

07:22 26.01.2018 Найденная в швейцарском Базеле мумия оказалась дальней родственницей главы МИД Британии Бориса Джонсона.



По данным BBC, ДНК покойной по имени Анна Катарина Бишофф, родившейся в 1719 году и умершей в 1787 году, сравнили с ныне живущими потомками семьи Бишофф.



Одна из Бишоффов с вероятностью 99,8% оказалась родственницей мумии по материнской линии. Она вышла замуж за Стэнли Фреда Уильямса, чья дочь стала женой Османа Уилфреда Джонсона Кемалем. Сын этой пары является отцом нынешнего главы британского МИД.



Мумию женщины нашли в 1975 году во время реставрации церкви прямо напротив алтаря. В ее теле ученые нашли следы ртути, которой в XV-XIX веках лечили сифилис. Именно содержание ртути способствовало сохранению органических тканей трупа. Источник - rosbalt.ru

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