"Черная" бухгалтерия "Нурлы Мекен". Аферизм по-астанайски, - С.Перхальский

00:59 26.01.2018 "Черная" бухгалтерия "Нурлы Мекен"



СЕРГЕЙ ПЕРХАЛЬСКИЙ



Подрядчики не платят зарплату строителям, которые трудятся на возведении домов для переселенцев в Сатпаеве



В редакцию Ratel.kz обратились рабочие ТОО "Тавис" и ТОО "Астана шанырак-2030", которые трудятся на строительстве многоэтажных домов в городе Сатпаеве, возводимых по программе переселения жителей соседних поселков – Жезказган, Весовая и других, попадающих под обрушение из-за разработки месторождений полезных ископаемых.



По словам рабочих, еще 16 декабря 2017 года она уведомили акима Сатпаева Аскара ИДРИСОВА, начальника ГУ "Отдел строительства города Сатпаева" Бауыржана ДОСЖАН и руководство ТОО, что прекращают все работы на объектах до полной выплаты заработной платы.



А ее они не видят с сентября 2017 года.



Не дождавшись никакого результата, 28 декабря рабочие написали коллективную жалобу на имя министра труда и социальной защиты Тамары ДУЙСЕНОВОЙ, прокурора Карагандинской области Марата СЕКСЕМБАЕВА и в инспекцию по труду города Жезказган.



В ней они рассказали не только о возникшей задолженности по заработной плате с сентября 2017 года, но и другие интересные подробности строительства домов, которое проводится на бюджетные деньги.



"Мы работаем по шесть-семь дней в неделю, а также в праздничные дни, из-за отставания по графику производства работ по причине сбоев в поставке строительных материалов, то есть с переработками, которые нам не оплачиваются. Трудовые договоры с нами не заключены. То есть в организации зарплата проходит по "черной" бухгалтерии… Обещания, что сегодня-завтра нам "железно" выплатят деньги, выглядят уже как издевательство. Никакие нормы по охране труда и техники безопасности не соблюдаются. Нам не выдают спецодежду", - сообщили министру и прокурору рабочие ТОО "Тавис" и ТОО "Астана шанырак-2030".



Другие подробности строительства нового микрорайона "Нурлы Мекен", думаем, будут интересны и акиму Карагандинской области Ерлану КОШАНОВУ. Ведь именно ему сатпаевские чиновники будут презентовать новые дома, если все же смогут их сдать в эксплуатацию хоть когда-нибудь. Хотя по срокам строительство должно было завершиться еще в августе 2017 года.



"Работы ведутся с грубым нарушением строительных норм… Например, асфальт начали стелить в середине ноября, когда ударили морозы, прямо на снег. По мерзлому грунту укладывают брусчатку, под палаточным прикрытием оклеивают поля резиновой крошкой", - сообщают рабочие.



Так что акиму области Ерлану Кошанову стоит глубже окунуться в эту проблему, иначе опять придется ретироваться от моей коллеги Анар БЕКБАСОВОЙ, когда будет давать очередной брифинг в Астане.



Любопытно, что 17 января, когда эта жалоба рабочих уже поступила в прокуратуру и акимат, на заседании совета по защите прав предпринимателей в Караганде заместитель прокурора Карагандинской области Мейрам ТАУТЕНОВ и заместитель акима Карагандинской области по промышленности Алмас АЙДАРОВ с невозмутимым видом пытались убедить одного из генподрядчиков, который тоже жаловался на долги со стороны ТОО "Тавис" и ТОО "Астана шанырак-2030", что это сугубо житейское дело – финансовый спор между двумя юридическими лицами. А на попытки члена совета по защите прав предпринимателей Геннадия ЖМУКА докопаться до истины в том, насколько честно были проведены государственные закупки по этим фирмам, уверенно отвечали, что там все должно быть нормально.



Однако жалоба рабочих очередное доказательство тому, что ТОО "Тавис" и ТОО "Астана шанырак-2030" уж очень странным образом оказались победителями конкурса на строительство пятиэтажек в Сатпаеве. У этих компаний нет ни техники, ни рабочих, которые могли бы выполнить необходимый объем работ. При этом на строительство каждого дома ГУ "Отдел строительства города Сатпаева" выделяло в среднем около 450 миллионов тенге. То есть обе компании должны были освоить почти 2 миллиарда тенге бюджетных средств до августа 2017 года.



Но, похоже, не судьба. Четыре дома из 25, запланированных к сдаче в новом микрорайоне "Нурлы Мекен" города Сатпаева, даже в ближайшее время не будут сданы в эксплуатацию. То есть программа переселения сорвана. К тому же с таким раскладом – постоянные долги перед поставщиками и рабочими - возникают серьезные сомнения, что качество строительных работ в этих домах соответствуют нормам.



Да и с названием микрорайона, похоже, явно погорячились… Источник - Ratel.kz

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