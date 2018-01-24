 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.01.2018
01:18  Женщины и экстремизм. Сколько таджичек уехали в Сирию?
00:59  "Черная" бухгалтерия "Нурлы Мекен". Аферизм по-астанайски, - С.Перхальский
00:55  Амбиции высокого полета. Станет ли Казахстан воздушным мостом между Европой и Азией?
00:52  Что Турции понадобилось в сирийском Африне, - А.Асалыоглу
00:46  После новых олимпийских унижений российские чиновники сохраняют олимпийское спокойствие
00:31  В Казахстане не будут запрещать "Смерть Сталина"
00:18  Захар Прилепин: Высоцкий как наш современник
00:10  Диван, два кресла и навесные замки. Какую помощь получил КырПарламент от Китая
00:03  Вашингтон и Анкара в зоне парадоксов. Война в Сирии затягивает Турцию, - С.Тарасов
Четверг, 25.01.2018
23:38  Хождение по Поднебесной. Часть 1 и 2 (видео), - КП
22:43  Джаркентский прототип Верещагина. Что делать с киргизами на границе? 1916-17 гг. (архив)
20:40  С чистой совестью... В Киргизии досрочно освободили матерого курбаши Доо Чынгыза
19:58  Кто понес наказание за коррупционные схемы проекта "Таза Суу?", интересуются в Кырпарламенте
19:56  В школах Кыргызстана объявили экстренные каникулы в связи с холодами
19:39  ГУВД Ташкента начало публиковать фотографии женщин, уличенных в проституции (фото)
19:30  В Таджикистане члена политсовета ПИВТ Саидова обвинили в терроризме и осудили заочно на 15 лет
17:42  "Разграбили, пропили-проели...", - депутат Сабиров о том, как в Киргизии расходуют кредиты
17:37  Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер женится в пятый раз на корейской переводчице Ким
17:31  "Искренний и светлый человек": умерла советская и российская певица Людмила Сенчина
15:49  США уводят Вьетнам из-под носа России и Китая
15:46  На штурм Донбасса Порошенко бросит бригады им. Кости Блакитного и Елисея Ботинка
15:29  Президента Мерзиеева попросили ликвидировать дефицит учителей таджикских школ
07:51  Бах и в глаз Баху. Казах-снайпер Ибраим Сулейменов сразил 289 фрицев!
07:36  Турция бомбит Манбидж, где размещен спецназ США
07:31  Хуа Хуа. В Китае впервые клонировали приматов методом овечки Долли
07:27  Почему Россия позволила Турции начать вторжение в Сирию? - П.Акопов
07:23  Звуки Му. Президент Киргизии посоветовал населению разводить коров, - В.Панфилова
06:40  Бывший доктор сборной США Нассар осужден на 175 лет за растление гимнасток
02:14  Алевиты, не путать с Асадом. Как живут и во что верят "неправильные мусульмане" Турции, - А.Рыбин
01:42  Как "Щит Евфрата" стал "Оливковой ветвью", - С.Тарасов
00:57  Шах и мак. В Афганистане всей страной развивают цветоводство
00:55  Управление водными ресурсами – это управление здоровьем, - Д.Боккалети
00:40  Asia Times: Сможет ли Турция загнать США в сирийский тупик?
00:39  Как Казмининформ Абаев борется с мысле-преступниками, - М.Асипов
00:11  Украина под игом, - Игорь Шумейко
00:04  В Московском районе Кыргызстана назревает дунгано-кыргызский межнацконфликт
Среда, 24.01.2018
21:38  Умерла писатель-фантаст Урсула Ле Гуин
14:21  Москва сохраняет свое геополитическое доминирование в Средней Азии, - А.Грозин
14:14  Позиция России непорядочная по отношению сразу и к Сирии, к Ирану и, разумеется, к курдам, - Э.Лимонов
14:11  Казахстан и ЦА столкнутся с многочисленными угрозами своей стабильности, - прогноз на 2018 от Stratfor
14:09  По следам предков. О том, как туркменка из Москвы узнала, что она таджичка
13:20  Доходы населения Казахстана в динамике: лукавая статистика
08:16  Российско-американское лицемерие в Сирии, - Валид Шакир
08:04  Негры возмущены. Дочь Обамы встречается с белым!
08:02  Курды сами сделали выбор. Союзники по блоку НАТО воюют между собой, - С.Пегов
07:43  Весь покрытый золотом... Близ Уральска нашли в кургане уникального древнего воина
07:36  Главред шымкентской газеты "Темир казык ой" А.Сулеева арестована за... похищение человека, распространение порнографии и хулиганство
07:29  Игры миллиардов. В Каз-правительстве засели редкостные... аскеты, - Сапа Мекебаев
07:22  Рожденный ползать... Одиозный Розукулов снят с руководства Узбекской гос-авиакомпании
07:15  Президент Филиппин Дутерте разрешил пристрелить себя, если станет диктатором
07:12  С горки кубарем катясь... Кыр-киндер-премьер Исаков прибыл на форум в Давосе
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
"Черная" бухгалтерия "Нурлы Мекен". Аферизм по-астанайски, - С.Перхальский
00:59 26.01.2018

"Черная" бухгалтерия "Нурлы Мекен"

СЕРГЕЙ ПЕРХАЛЬСКИЙ

Подрядчики не платят зарплату строителям, которые трудятся на возведении домов для переселенцев в Сатпаеве

В редакцию Ratel.kz обратились рабочие ТОО "Тавис" и ТОО "Астана шанырак-2030", которые трудятся на строительстве многоэтажных домов в городе Сатпаеве, возводимых по программе переселения жителей соседних поселков – Жезказган, Весовая и других, попадающих под обрушение из-за разработки месторождений полезных ископаемых.

По словам рабочих, еще 16 декабря 2017 года она уведомили акима Сатпаева Аскара ИДРИСОВА, начальника ГУ "Отдел строительства города Сатпаева" Бауыржана ДОСЖАН и руководство ТОО, что прекращают все работы на объектах до полной выплаты заработной платы.

А ее они не видят с сентября 2017 года.

Не дождавшись никакого результата, 28 декабря рабочие написали коллективную жалобу на имя министра труда и социальной защиты Тамары ДУЙСЕНОВОЙ, прокурора Карагандинской области Марата СЕКСЕМБАЕВА и в инспекцию по труду города Жезказган.

В ней они рассказали не только о возникшей задолженности по заработной плате с сентября 2017 года, но и другие интересные подробности строительства домов, которое проводится на бюджетные деньги.

"Мы работаем по шесть-семь дней в неделю, а также в праздничные дни, из-за отставания по графику производства работ по причине сбоев в поставке строительных материалов, то есть с переработками, которые нам не оплачиваются. Трудовые договоры с нами не заключены. То есть в организации зарплата проходит по "черной" бухгалтерии… Обещания, что сегодня-завтра нам "железно" выплатят деньги, выглядят уже как издевательство. Никакие нормы по охране труда и техники безопасности не соблюдаются. Нам не выдают спецодежду", - сообщили министру и прокурору рабочие ТОО "Тавис" и ТОО "Астана шанырак-2030".

Другие подробности строительства нового микрорайона "Нурлы Мекен", думаем, будут интересны и акиму Карагандинской области Ерлану КОШАНОВУ. Ведь именно ему сатпаевские чиновники будут презентовать новые дома, если все же смогут их сдать в эксплуатацию хоть когда-нибудь. Хотя по срокам строительство должно было завершиться еще в августе 2017 года.

"Работы ведутся с грубым нарушением строительных норм… Например, асфальт начали стелить в середине ноября, когда ударили морозы, прямо на снег. По мерзлому грунту укладывают брусчатку, под палаточным прикрытием оклеивают поля резиновой крошкой", - сообщают рабочие.

Так что акиму области Ерлану Кошанову стоит глубже окунуться в эту проблему, иначе опять придется ретироваться от моей коллеги Анар БЕКБАСОВОЙ, когда будет давать очередной брифинг в Астане.

Любопытно, что 17 января, когда эта жалоба рабочих уже поступила в прокуратуру и акимат, на заседании совета по защите прав предпринимателей в Караганде заместитель прокурора Карагандинской области Мейрам ТАУТЕНОВ и заместитель акима Карагандинской области по промышленности Алмас АЙДАРОВ с невозмутимым видом пытались убедить одного из генподрядчиков, который тоже жаловался на долги со стороны ТОО "Тавис" и ТОО "Астана шанырак-2030", что это сугубо житейское дело – финансовый спор между двумя юридическими лицами. А на попытки члена совета по защите прав предпринимателей Геннадия ЖМУКА докопаться до истины в том, насколько честно были проведены государственные закупки по этим фирмам, уверенно отвечали, что там все должно быть нормально.

Однако жалоба рабочих очередное доказательство тому, что ТОО "Тавис" и ТОО "Астана шанырак-2030" уж очень странным образом оказались победителями конкурса на строительство пятиэтажек в Сатпаеве. У этих компаний нет ни техники, ни рабочих, которые могли бы выполнить необходимый объем работ. При этом на строительство каждого дома ГУ "Отдел строительства города Сатпаева" выделяло в среднем около 450 миллионов тенге. То есть обе компании должны были освоить почти 2 миллиарда тенге бюджетных средств до августа 2017 года.

Но, похоже, не судьба. Четыре дома из 25, запланированных к сдаче в новом микрорайоне "Нурлы Мекен" города Сатпаева, даже в ближайшее время не будут сданы в эксплуатацию. То есть программа переселения сорвана. К тому же с таким раскладом – постоянные долги перед поставщиками и рабочими - возникают серьезные сомнения, что качество строительных работ в этих домах соответствуют нормам.

Да и с названием микрорайона, похоже, явно погорячились…

Источник - Ratel.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516917540
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  