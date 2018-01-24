 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что Турции понадобилось в сирийском Африне, - А.Асалыоглу
00:52 26.01.2018

Что Турции понадобилось в Африне?

Анкара должна выступить за территориальную целостность Сирии

Турция многократно получала предупреждения от влиятельных сил в регионе, обеспокоенных намерением Анкары начать операцию в Африне. Президент Сирии Башар Асад прямо предупреждал, что "это будет расценено как вторжение на территорию Сирии". Однако турецкое правительство под предводительством президента Реджепа Тайипа Эрдогана рискнуло.

Регионы, подконтрольные "Демократическому союзу" - сирийскому ответвлению Рабочей партии Курдистана (РПК), которая определяется Турцией как террористическая - Анкара расценивает в качестве угрозы своей национальной безопасности. Долгосрочные планы США относительно Африна также вызывают беспокойство. По мнению экспертов, при поддержке американцев будет создан "курдский коридор" до Средиземного моря, что приведет к созданию курдского государства. Турция естественно видит в объединении Африна с Кобани самую главную веху проекта "Курдский коридор", поэтому и стремится занять его. Однако может ли вторжение быть объяснено только этим? Или существуют иные причины для операции "Оливковая ветвь", которая может привести к большим потерям?

Если Турция пытается предотвратить формирование курдского государства у своих южных границ, тогда почему же публично поддерживала в Иракском Курдистане правительство Барзани. Автономии, наиболее близкого к созданию курдского государства? Сколько раз, приглашая Барзани в Турцию, приглашали его на митинги и предоставляли слово, наряду с другими ведущими деятелями страны, включая Эрдогана. Принимали в Анкаре в качестве национального лидера курдов. Встречали на площадях Диярбакыра накануне выборов в ноябре 2013 года выступлениями народного певца Шивана Первера, исполняющего песни на курдском языке, а также номерами известного певца курдского происхождения Ибрахима Татлысеса. В тот день на площадях Эрдоган лично называл приглашенных курдских деятелей "моими курдскими братьями". Разве не Анкара, связавшись с "Демократическим союзом", в ночь на 21 февраля 2015 года перенесла с территории Сирии на турецкую часть единственный клочок земли, принадлежавший Турции за пределами своих границ - гробницу Сулеймана Шаха, сыгравшего важную роль в становлении Османской Империи, потревожив его светлый дух?

Сейчас подул ветер "национализма" и "героизма". Вся работа проводится под видом "национальной угрозы". Более того, это делается вопреки двум крупным мировым державам - США и России. Все, абсолютно все эти действия Эрдогана и правящей Партии справедливости и развития (ПСР) рассчитаны на внутреннюю аудиторию. И все СМИ до потери пульса восторгаются! Потоком идут новости об "операциях в Африне" для того, чтобы потрафить публике. На первых позициях заголовки о великой Турции. Что ж, любому диктатору необходимы "приключения", чтобы сохранить власть внутри страны… Для удовлетворения этой потребности, во имя направляемых страной на верную погибель солдат, звучит призыв к войне, чтобы расквитаться за победу Асада, с которым еще до недавнего времени политики из Анкары вместе завтракали и весело проводили время. Если бы продолжились дружеские взаимоотношения Асада и Эрдогана, возможно, Сирия не стала бы такой, как сейчас. Миллионы людей не превратились бы в беженцев, и не погибли бы сотни тысяч людей.

Так почему же ПСР не договорилась с Дамаском? Почему Эрдоган, участвующий в "процессе Астаны" с Россией и Ираном, до сих пор называет Асада "террористом" и противится договору с Дамаском? Ответ на этот вопрос кроется в появлении третьей стратегии по Сирии. Давайте сначала последовательно разберем эти стратегии. Американская заключается в создании "проамериканского коридора" с опорой на "Демократический союз" / "Отряды народной самообороны" на севере Сирии. Вашингтон для этих целей сначала объявил ОНС "сухопутной силой" ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а потом направил "Отрядам народной самообороны" 4900 грузовиков с оружием и сейчас пытается создать из них "обычную армию".

Стратегией Эрдогана является захват севера Сирии и создание 82-й области Турции из Алеппо, расположенного к востоку от города Хатай. Причем, с самого начала, с самых первых дней ПСР мечтала о "захвате за 6 дней Дамаска и совершении победного намаза в мечети Омейядов". Эрдоган втайне стремился установить в Дамаске "братский режим". Это так и осталось несбыточной мечтой. Хотя и "завоевание северной Сирии" - тоже лишь мечта. Но для установления режима единоличного правления в Турции Эрдогану необходимо сохранять эту мечту в силе. При этом планы американцев и ПСР совпадают с точки зрения целей дробления Сирии. Их различает следующее: США хотят создать плацдарм для "Отрядов народной самообороны" в северной Сирии, Эрдоган - завладеть северной Сирией. Постоянные призывы турецкого правительства к Вашингтону быть с Анкарой, а не РПК, показывают "общность интересов". Эрдоган даже в этих условиях до сих пор может заявлять - "мы хотим выстраивать политику в регионе вместе с США".

Для тех, кто стремится к миру с соседями и выступает против раскола региона и настраивания народов друг против друга, есть лишь один вариант - сначала должен появиться договор между Анкарой и Дамаском. Здесь и появляется третья сила, региональная стратегия, ведущая роль в которой принадлежит России, которую поддерживает Иран. Если проанализировать высказывания российских должностных лиц, то сутью их является следующее: на протяжении сирийского кризиса курды достигли определенных успехов и невозможно не признать эти достижения. Необходимо вывести курдов из-под американского контроля посредством внушения мысли о важности сохранения территориальной целостности Сирии, в которой курды достигли успехов. Для этого нужно вернуть суверенитет сирийской армии на севере страны и созвать Конгресс сирийского национального диалога, куда войдут и курды. Эта третья стратегия является самой положительной с точки зрения сохранения целостности Сирии.

Москва ввиду того, что не считает планы Эрдогана реалистичными, а также потому, что на этом участке выступает против США, придерживается следующей тактики: укрепить свою стратегию настолько, насколько удастся отдалить ПСР от американского лагеря и открыть как можно больше пространства для Турции в Сирии. Для Анкары это выгодно с точки зрения собственной стратегии, когда она сможет получить выгоду от возможности предоставления Россией пространства в этой зоне. Очевидным путем выхода из кризиса и, самое главное, противостояния идее "проамериканского коридора" является договоренность с Дамаском! Тот, кто не договорится с Дамаском, не сможет противостоять "террористическому транзиту". Путь очевиден - на севере Сирии главное не создание "зоны ПСР", а защита территориальной целостности Сирии!

Ариф Асалыоглу

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516917120
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