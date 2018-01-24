После новых олимпийских унижений российские чиновники сохраняют олимпийское спокойствие

00:46 26.01.2018 ЖУКИ



Жуки - общее названье жесткокрылых насекомых. Небольшое, выпуклое, отдельное украшенье, по себе или на чем-либо; напр. выпуклый кружок (зеркальце) в серебряных окладах и оправах, застежка этого вида к одежде и пр. Язвина, западина, порча в поделочном лесе, в доске. Жучок умалит. в знач. насекомого и украшенья. Жуку нора за обычай. Подле пчелки в медок, а подле жука – в навоз. Как жук в навозе копается. Зарылся, как жук в навоз. Только жук, в навозе живучи, да чисто обихаживается. И у жука рог, да петушьего бодня не стоит. В поле и жук мясо. Вырос наш жук с медведя!

В. И. Даль. Толковый словарь живаго великорусского языка.



23 января Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) список спортсменов, которым разрешено ехать в Южную Корею на Олимпийские игры-2018. Российская сборная лишилась десятков лучших спортсменов.



"Сейчас ОКР отправляет письмо с просьбой разъяснить критерии, которыми пользовался МОК по утверждению списков, которые получат приглашения. После этого все спортсмены получат юридическую и финансовую поддержку, которые по каким-то причинам не примут участие в Играх. Все права будут защищены", - заверил министр спорта РФ Павел Колобков.



Первый вице-президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков: "До бойкота не дойдет".



Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева призвала спортсменов и болельщиков без паники реагировать на решение Международного олимпийского комитета не допускать до Игр целый ряд лидеров российской сборной: "Знаю, все спортсмены раздражены и деморализованы, болельщики в замешательстве, у всех нервы на пределе, от неправильных решений и ошибок рукой подать... Дорогие спортсмены, тренеры, болельщики! Прошу без паники! Отстранение ведущих спортсменов России от участия в ОИ, конечно, шокирует, особенно безосновательные отстранения, но остается только принимать те санкции, условия и критерии для участия наших атлетов в ОИ, которые выдвинуты МОК на сегодняшний день".



Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил: "Сейчас важно избегать таких слов, как бойкот. Важно сохранить трезвый подход в интересах наших спортсменов, которые приняли решение участвовать. Это решение всеми было встречено с пониманием и поддержано. С МОК нужно продолжать диалог, ситуация непростая, скорее сложная, с МОК нужно разговаривать и отстаивать свои права, насколько это возможно".



Экспертные оценки

Дмитрий Лекух



Почему спортивная Россия оказалась неспособна оскорбиться на унизительные решения МОК? Здесь надо говорить не столько о наших спортсменах, сколько о наших чиновничьих и журналистских элитах, которые за долю малую готовы пожертвовать любой честью страны, потому что страна для них особого значения не имеет. Цинизм ситуации заключается в этом. Мне часто задают вопрос: как вы считаете, на что рассчитывают американцы, когда применяют санкции по отношению к нашим чиновникам, к нашим элитам? Вот именно на продажность элит и рассчитывают.



В свое время Путин абсолютно правильно говорил о необходимости национализации элит. Если в политике и экономике с этим что-то еще получилось, потому что "не национализированные" оказались на обочине, то в спорте у нас нет своих чиновников. Для наших функционеров, начиная с Жукова, начальство сидит не в Москве. Оно сидит в Женеве, в Лозанне - где угодно. Там интересы "российских" чиновников, там их зарплаты, там их родина.



Произошла предельно простая вещь. Идет борьба двух кланов - европейского континентального во главе с Томасом Бахом, нынешним президентом МОК, и англосаксонского во главе с Ричардом Паундом. Наши спортивные чиновники, естественно, выступают на стороне континентального клана, они в него входят. Но этой борьбе для того, чтобы немцы победили (а немцы, кстати, победили англосаксов, и я за них рад), пришлось пожертвовать Россией. Жуков и его команда и вправду не понимают, что пожертвовать российским флагом - это позор. А ведь в каждой воинской части пост номер один - у знамени полка, при утрате знамени полка полк расформировывается. Но для околоспортивных жучил это просто непонятно. Для них где хорошо, там и родина.



Еще один ужас ситуации в том, что нас не просто поимели - нас поимели за наши же деньги. У нас была прекрасная возможность разобраться с МОК. Простейший пример. Хоккеисты Национальной хоккейной лиги не едут в Корею, и русские в том числе. Их не отпустили из канадо-американской великой хоккейной организации. Без всяких санкций. Что мешало КХЛ объявить такой же бойкот? Да ничего. Но никто ничего не объявил. Так еще и сборная Канады - вдумайтесь в цинизм ситуации - будет состоять в базе своей из хоккеистов, играющих в российской Континентальной хоккейной лиге, потому что американцы и канадцы из своей НХЛ их туда не отпустили! 15 миллионов долларов, озвученные устами Жукова, которые сейчас Россия заплатит за расследование WADA, пойдут в награду Родченкову - об этом уже объявил МОК. Мы заплатили за телетрансляции, которые народ смотреть явно не будет, потому что там не будет наших звезд. Мы заплатили штраф. Заплатил это бюджет, но ни в коем случае не Олимпийский комитет. Из них хотя бы кто-то подал в отставку? Из них кто-то сказал - "в любом случае я не справился со своей работой"? Нет-нет, у них все в порядке.



Точно так же ведут себя коллеги-журналисты. Я имел недавно спор с несколькими - они за возможность сделать селфи на фоне олимпийского Пхенчхана готовы не то, что Родину - все что угодно продать. И задают вопросы: "Это, возможно, единственная олимпиада для молодого спортивного журналиста, как ты смеешь говорить о бойкоте? Ты судьбы людям ломаешь!" То есть нужно понимать, что эти люди уже давно не представляют интересы России. Это не национальные элиты, это не российские чиновники, это не отечественные журналисты - это международные клерки, входящие в систему МОК.



Что касается самих спортсменов, здесь я бы все-таки делал скидку на то, что… ну не интеллектуалы они. А то, что их воспитанием не занимались в свое время - это очень плохо, безусловно. Обратите внимание, как построен наш спорт, почему спортсмены тоже теряют лица. Они тренируются на Западе, они фактически там живут - большинство наших элитных спортсменов, не все. Есть великолепные ребята, тот же Устюгов. Это король лыж, это человек абсолютной честности - и, кстати, интеллектуал, что самое странное. Но многие спортсмены живут за бугром. Они не представляют коммерческие виды спорта, они зависят от финансирования - это не футбол, не хоккей, это даже не биатлон. Это какой-нибудь, простите, скелетон - никого не хочу обидеть. Или керлинг. Как выступающие в этих видах спорта будут существовать на коммерческой основе? Естественно, им нужно бюджетное финансирование. Поэтому они зависят от чиновников, которые как бы должны представлять интересы России, но при этом они представляют интересы международного спортивного сообщества.



Есть, как говорится, рыба, а у этой рыбы есть голова. Чуть-чуть об этой голове, откуда рыба управляется. Не так давно был форум в Валдае, где президент России Владимир Путин очень четко сказал, что последует в том случае, если МОК заставит Россию выступать без флага и гимна на олимпиаде. Из речи Путина было совершенно очевидно, что мы не поедем, потому что это абсолютно неприемлемо. И дальше вся рыба затрепетала и сказала: "Есть!" И тот же Жуков, тот же Мутко и другие функционеры в один голос отчеканили: "Если флага и гимна не будет - бойкот". А через несколько дней развернулись на 180 градусов: "Ехать надо!" На днях пресс-секретарь президента Российской Федерации Песков сказал, что "нужно избегать таких слов, как бойкот. С МОК нужно продолжать диалог". Он занял позицию, прямо противоположную той, которую его патрон занимал несколько недель назад на Валдае. Что за разворот прошел в это время? Какая тут интрига?



Я думаю, что Дмитрий Сергеевич по ряду причин достаточно искренен, когда говорит такие вещи. Я не думаю, что так считает президент, но здесь мы вступаем в область предположений. Песков исходит из того, что раз уж приняли решение, то надо двигаться в выбранном направлении. Ну и плюс в предвыборный период, когда идет смена властных элит, даже пресс-секретарь избирательного штаба Путина носит совершенно другую фамилию - иногда начинаешь говорить и от своего имени. А здесь и какие-то личностные взгляды, и семейные обстоятельства - все, что угодно. К тому же спорт - это не совсем область Пескова. Он изначально дипломат и он, может быть, даже не до конца отдает себе отчет в том, что он говорит. Иногда лучше промолчать



Что касается президентской позиции - она понятна. Когда появилось решение МОК по флагу и гимну, функционеры и спортсмены прибежали к Путину со словами, что "для многих спортсменов очень важно поехать туда, потому что по многим видам спорта - это единственная олимпиада в жизни". На что, если помните, Путин прямым текстом сказал, встречаясь с рабочими: "Мы не можем запретить, и пусть, кто хочет, едет под нейтральным флагом". Моментально этот сигнал был перевернут всеми нашими элитами, всеми СМИ: "Путин дал добро, Путин велел ехать". На самом деле, если вслушаться в слова президента, то он говорил несколько другие вещи: что здесь каждый решает для себя, и как решит для себя, так и будет. Это и есть то самое предательство элит, на которое рассчитывали наши "заокеанские партнеры", вводя санкции. Что все побегут к Путину либо его смещать, либо переубеждать, потому что будут затронуты их коренные интересы. К сожалению или к счастью, спортивные элиты интегрированы во властные. Для многих наших чиновников сфотографироваться, пообщаться с великим спортсменом значит очень многое. Естественно, во власти сформировалось мощное лобби.



Я с интересом наблюдаю за этапами олимпийского позора. Думаю, что или перед выборами, или после выборов - но реакция Владимира Владимировича последует. И она будет весьма неприятной для многих чиновников, которые подняли лапки кверху от имени президента. Это мое личное мнение.



А то, что происходит в целом - это конец олимпийского движения как такового. И люди, которые выбрали между позором и войной, опозорили страну. Я понимаю, что им на это наплевать, я понимаю, что для них это вторично, для них первичны вопросы их личной карьеры в международных спортивных структурах. При выборе между флагом, гимном страны и собственной карьерой, собственными шкурными интересами, спортивные элиты выбирают, естественно, шкурные интересы за счет унижения чести страны.



Все из тех, буквально до одного человека, кто имел к этому отношение (вне зависимости от того, чем это закончится и вне зависимости от того, кто прав здесь и кто виноват - МОК, российские власти, российское общество, неважно) - но все эти светлые ребята должны быть уволены с волчьим билетом. Принимали в Сочи допинг, не принимали в Сочи допинг, но позволили страну таким образом унизить - они должны быть все зачищены, поголовно. Это, с моей точки зрения, абсолютно медицинский факт. Даже если мы математически бесстрастно будем рассматривать обвинение МОКом России в допинговой программе - ребята, вы за нее отвечали, вы, Олимпийский комитет России и все прекрасные люди в федерациях. Значит, в этой ситуации вы должны быть уволены. Если допинга не было и нас облыжно нагибают, а вы позволяете нас нагибать - то вы все равно должны быть уволены. Потому что в спорте, как и в политике, как и в экономике, самое главное - результат. А здесь результат понятен, он на лице, что называется - даже не на лицо, а на лице. Нас унизили. И унизили благодаря вам. Что так, что эдак - вы не справились со своей работой.



Но можете мне поверить - никто из этих жуков не напишет заявление об уходе.



Эти жуки хуже, чем пятая колонна. Это непрофессионалы, вросшие попами в собственные уютные кресла и ни на что больше в этой жизни не способные. Мы сами построили такую систему, что для них начальство не в Москве, не в Кремле. У них начальник - МОК и Томас Бах, структурным подразделением которого является Олимпийский комитет России. Он не российский, он часть Международного олимпийского комитета. Ну и как любой чиновник будет двигаться? Это даже не предатели - это просто не наши чиновники. От нашего имени говорят не наши чиновники. Мы сами, подчинившись международным правилам, сформировали такую чудовищную ситуацию. Она ничем не уникальна. Тоже самое у нас в других международных структурах - например, в ПАСЕ. Просто там мы эту ситуацию в 90% случаев переломили. В большинстве своем высшие политические и экономические чиновники, будь они хоть сверх-либералами, вынуждены стоять на стороне национальных интересов России, потому что у них должность такая, потому что у них начальство здесь. Чиновник - он же функция. А в спорте - нет. Здесь "российские" функционеры - члены международных организаций, которые приглашают на симпозиумы и конференции, устраивают такие вкусные загранпоездки, которые, кстати, частично платят им зарплаты. Ну и какого черта они должны какого-то Путина здесь слушать? Источник - Завтра

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