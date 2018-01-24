В Казахстане не будут запрещать "Смерть Сталина"

00:31 26.01.2018 "Смерть Сталина" в Казахстане под вопросом



АНАР БЕКБАСОВА



Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы опроверг информацию о запрете проката скандальной кинокомедии



Министр культуры и спорта Арыстанбек МУХАМЕДИУЛЫ опроверг информацию о запрете проката французско-британской кинокомедии "Смерть Сталина" в Казахстане.



- По этому фильму те организации, которые занимаются прокатом фильма, еще не обращались. А когда будут обращаться, у нас есть экспертный совет. Он вынесет свое заключение. Заранее сказать, разрешаем-не разрешаем, оно как-то не актуально - еще не обращались, - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства в четверг, 25 января.



Фильм "Смерть Сталина" снят в жанре политической сатиры по мотивам одноименного комикса Фабьена НУРИ и Тьерри РОБИНА.



Картина рассказывает о нескольких днях до смерти Иосифа Сталина и последующей борьбе за власть его политических соратников. Режиссер и сценарист картины - шотландский сатирик и телережиссер Армандо ИАНУЧЧИ.



На днях прокат фильма "Смерть Сталина" запретили в России. Как сообщили российские СМИ, в Министерстве культуры признали фильм "искажающим историю".



Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре прошлого года. Источник - Ratel.kz

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