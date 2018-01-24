|В Казахстане не будут запрещать "Смерть Сталина"
00:31 26.01.2018
"Смерть Сталина" в Казахстане под вопросом
АНАР БЕКБАСОВА
Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы опроверг информацию о запрете проката скандальной кинокомедии
Министр культуры и спорта Арыстанбек МУХАМЕДИУЛЫ опроверг информацию о запрете проката французско-британской кинокомедии "Смерть Сталина" в Казахстане.
- По этому фильму те организации, которые занимаются прокатом фильма, еще не обращались. А когда будут обращаться, у нас есть экспертный совет. Он вынесет свое заключение. Заранее сказать, разрешаем-не разрешаем, оно как-то не актуально - еще не обращались, - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства в четверг, 25 января.
Фильм "Смерть Сталина" снят в жанре политической сатиры по мотивам одноименного комикса Фабьена НУРИ и Тьерри РОБИНА.
Картина рассказывает о нескольких днях до смерти Иосифа Сталина и последующей борьбе за власть его политических соратников. Режиссер и сценарист картины - шотландский сатирик и телережиссер Армандо ИАНУЧЧИ.
На днях прокат фильма "Смерть Сталина" запретили в России. Как сообщили российские СМИ, в Министерстве культуры признали фильм "искажающим историю".
Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре прошлого года.