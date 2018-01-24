 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.01.2018
01:18  Женщины и экстремизм. Сколько таджичек уехали в Сирию?
00:59  "Черная" бухгалтерия "Нурлы Мекен". Аферизм по-астанайски, - С.Перхальский
00:55  Амбиции высокого полета. Станет ли Казахстан воздушным мостом между Европой и Азией?
00:52  Что Турции понадобилось в сирийском Африне, - А.Асалыоглу
00:46  После новых олимпийских унижений российские чиновники сохраняют олимпийское спокойствие
00:31  В Казахстане не будут запрещать "Смерть Сталина"
00:18  Захар Прилепин: Высоцкий как наш современник
00:10  Диван, два кресла и навесные замки. Какую помощь получил КырПарламент от Китая
00:03  Вашингтон и Анкара в зоне парадоксов. Война в Сирии затягивает Турцию, - С.Тарасов
Четверг, 25.01.2018
23:38  Хождение по Поднебесной. Часть 1 и 2 (видео), - КП
22:43  Джаркентский прототип Верещагина. Что делать с киргизами на границе? 1916-17 гг. (архив)
20:40  С чистой совестью... В Киргизии досрочно освободили матерого курбаши Доо Чынгыза
19:58  Кто понес наказание за коррупционные схемы проекта "Таза Суу?", интересуются в Кырпарламенте
19:56  В школах Кыргызстана объявили экстренные каникулы в связи с холодами
19:39  ГУВД Ташкента начало публиковать фотографии женщин, уличенных в проституции (фото)
19:30  В Таджикистане члена политсовета ПИВТ Саидова обвинили в терроризме и осудили заочно на 15 лет
17:42  "Разграбили, пропили-проели...", - депутат Сабиров о том, как в Киргизии расходуют кредиты
17:37  Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер женится в пятый раз на корейской переводчице Ким
17:31  "Искренний и светлый человек": умерла советская и российская певица Людмила Сенчина
15:49  США уводят Вьетнам из-под носа России и Китая
15:46  На штурм Донбасса Порошенко бросит бригады им. Кости Блакитного и Елисея Ботинка
15:29  Президента Мерзиеева попросили ликвидировать дефицит учителей таджикских школ
07:51  Бах и в глаз Баху. Казах-снайпер Ибраим Сулейменов сразил 289 фрицев!
07:36  Турция бомбит Манбидж, где размещен спецназ США
07:31  Хуа Хуа. В Китае впервые клонировали приматов методом овечки Долли
07:27  Почему Россия позволила Турции начать вторжение в Сирию? - П.Акопов
07:23  Звуки Му. Президент Киргизии посоветовал населению разводить коров, - В.Панфилова
06:40  Бывший доктор сборной США Нассар осужден на 175 лет за растление гимнасток
02:14  Алевиты, не путать с Асадом. Как живут и во что верят "неправильные мусульмане" Турции, - А.Рыбин
01:42  Как "Щит Евфрата" стал "Оливковой ветвью", - С.Тарасов
00:57  Шах и мак. В Афганистане всей страной развивают цветоводство
00:55  Управление водными ресурсами – это управление здоровьем, - Д.Боккалети
00:40  Asia Times: Сможет ли Турция загнать США в сирийский тупик?
00:39  Как Казмининформ Абаев борется с мысле-преступниками, - М.Асипов
00:11  Украина под игом, - Игорь Шумейко
00:04  В Московском районе Кыргызстана назревает дунгано-кыргызский межнацконфликт
Среда, 24.01.2018
21:38  Умерла писатель-фантаст Урсула Ле Гуин
14:21  Москва сохраняет свое геополитическое доминирование в Средней Азии, - А.Грозин
14:14  Позиция России непорядочная по отношению сразу и к Сирии, к Ирану и, разумеется, к курдам, - Э.Лимонов
14:11  Казахстан и ЦА столкнутся с многочисленными угрозами своей стабильности, - прогноз на 2018 от Stratfor
14:09  По следам предков. О том, как туркменка из Москвы узнала, что она таджичка
13:20  Доходы населения Казахстана в динамике: лукавая статистика
08:16  Российско-американское лицемерие в Сирии, - Валид Шакир
08:04  Негры возмущены. Дочь Обамы встречается с белым!
08:02  Курды сами сделали выбор. Союзники по блоку НАТО воюют между собой, - С.Пегов
07:43  Весь покрытый золотом... Близ Уральска нашли в кургане уникального древнего воина
07:36  Главред шымкентской газеты "Темир казык ой" А.Сулеева арестована за... похищение человека, распространение порнографии и хулиганство
07:29  Игры миллиардов. В Каз-правительстве засели редкостные... аскеты, - Сапа Мекебаев
07:22  Рожденный ползать... Одиозный Розукулов снят с руководства Узбекской гос-авиакомпании
07:15  Президент Филиппин Дутерте разрешил пристрелить себя, если станет диктатором
07:12  С горки кубарем катясь... Кыр-киндер-премьер Исаков прибыл на форум в Давосе
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
В Казахстане не будут запрещать "Смерть Сталина"
00:31 26.01.2018

"Смерть Сталина" в Казахстане под вопросом

АНАР БЕКБАСОВА

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы опроверг информацию о запрете проката скандальной кинокомедии

Министр культуры и спорта Арыстанбек МУХАМЕДИУЛЫ опроверг информацию о запрете проката французско-британской кинокомедии "Смерть Сталина" в Казахстане.

- По этому фильму те организации, которые занимаются прокатом фильма, еще не обращались. А когда будут обращаться, у нас есть экспертный совет. Он вынесет свое заключение. Заранее сказать, разрешаем-не разрешаем, оно как-то не актуально - еще не обращались, - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства в четверг, 25 января.

Фильм "Смерть Сталина" снят в жанре политической сатиры по мотивам одноименного комикса Фабьена НУРИ и Тьерри РОБИНА.

Картина рассказывает о нескольких днях до смерти Иосифа Сталина и последующей борьбе за власть его политических соратников. Режиссер и сценарист картины - шотландский сатирик и телережиссер Армандо ИАНУЧЧИ.

На днях прокат фильма "Смерть Сталина" запретили в России. Как сообщили российские СМИ, в Министерстве культуры признали фильм "искажающим историю".

Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре прошлого года.

Источник - Ratel.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516915860
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  