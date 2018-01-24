Диван, два кресла и навесные замки. Какую помощь получил КырПарламент от Китая

00:10 26.01.2018 Жогорку Кенеш получил от Китая технический грант на 10 миллионов сомов. Об этом стало известно ИА "24.kg".



В Жогорку Кенеше отметили, что оказанная помощь стала своевременной и внесла значимый вклад в создание необходимых условий для работы аппарата ЖК и деятельности парламента.



Согласно приложению, Жогорку Кенеш получил амортизаторы для кресел, навесные замки, колеса для тачек, электрочайники, телевизоры, сушилки для рук, болгарки, перфораторы, сварочные аппараты и прочие бытовые приборы.



Кроме того, в списке значится комплект мягкой мебели, два кресла стоимостью 19,5 тысячи и 14 тысяч сомов, несколько книжных шкафов и журнальных столов. Источник - 24.kg

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