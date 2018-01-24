Джаркентский прототип Верещагина. Что делать с киргизами на границе? 1916-17 гг. (архив)

22:43 25.01.2018 Начальник Нарынкольского отряда

2.12.1916 №50

ст. Подгорненская

Коменданту Кольджатского участка

/спешно/ штамп - Комендантское управление гор. Джаркента получено 4.12.1916 вх №454

Рапорт



28 прошлого ноября в присутствии помощника начальника Илийского края (Джень Шу-сы) Цань Моуцана Ноу-сы, я предъявил представителям кара-киргиз от 10 волостей требования о выдаче главарей, пленных, оружия и о наряде весною от каждой волости 200 лошадей дя армии. Лошадей они готовы доставить; пленные, оружие у них уже отобраны и переданы в отряд, но главное условие - выдать главарей, они исполнить отказываются.



Вследствии этого мной не дано им разрешение на переход границы. В настоящее время они в огромных массах находятся вблизи границы. Китайский уполномоченный Цань Моуцан Ноу-сы заявил мне, что ему неизвестно требование о выдаче главарей. Волостные управители кара-киргиз заявляют, что пока киргизы находятся в китайских пределах, выдача главарей будет невозможна, так как киргизы никому там не подчиняются, у главарей много родственников и друзей, которые всегда силою воспрепятствуют поимке и выдаче главарей, а китайским чиновникам не дано распоряжение об оказании им в этом помощи. Имею сведения, что как кара-киргизы, так и казаки-албаны, подговариваемые китайцами, хотят на днях без разрешения перейти границу и двигаться к своим стойбищам. Я отдал распоряжение заставам киргиз не пропускать.



Считая, что не только заставы, но и весь вверенный мне отряд, ввиду малочисленности, не в состоянии будет удержать движение массы киргиз, если они вздумают переходить границу, я прошу ходатайства об усилении отряда еще ротою и сотнею, которые должны быть двинуты в выселок Охотничий. Принято 11 пленных и 200 ружей, находящихся пока в выселке Охотничьем.



капитан Неклюдов



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Командующему войсками Семиреченской области

/спешно/

Начальник Нарынколького отряда

2 декабря 1916 г №49 ст. Подгорненская



Рапорт



Считая крупной ошибкой, что граница с Китаем была занята на протяжении более 100 верст от Тянь-Шаньских гор до северного склона Кетменских гор только в двух крайних ее точках - Нарынколе и Кульджате, что давало возможность киргизам свободно переходить границу в ту и другую сторону и перегонять скот в Китайские пределы и находя, что единственным верным средством для воспрепятствования этому в будущем - закрытие границы, я отдал распоряжение командиру 7-й ополченческой сотни Юрьеву выставить заставы: в Нарынкольском ущелье, в бывшем селении Красноярское, две заставы в Челкудинской долине, для связи же с этими заставами и для оказания им помощи мною от 3-й роты Джаркентской дружины выставлены заставы в Кегене и бывшем селении Таврическом. Заставы уже на местах, они оборудовали себе помещания, на Кегене, Кара-Сазе, в селении Таврическом и в Талдыбулаке имеется в изобилии сено, которое заставами уже отчасти перевозится, снабжение застав припасами налажено, дороги есть и вссегда будут. Выставление застав уже возымело свое действие, так как масса киргиз, желавших перейти границу, теперь остановились в верховьях р. Большие Копки.



Между тем комендант Кольджатского отряда полковник Ветлицин, поставленный мною в известность о выставлении застав и причинах, вызвавших эту необходимость, но незнакомый, очевидно, с местными условиями, приказывает мне заставы снять. Считая с своей стороны снятие застав преступлением, так как отгоном скота в Китай наносится ущерб Государству, я не нахожу возможность этого сделать, напротив я считаю, что отряду в ст. Подгорненской нечего делать, он должен находиться в выселке Охотничьем, а в Подгорном должен быть глубокий резерв. Снимать заставы теперь, когда киргизы отказались выдать главарей и хотят без разрешения пройти через границу на свои стойбища, тем более нельзя, напротив отряд должен быть усилен и передвинут в выс. Охотничий, подробно мною доносится об этом через коменданта Кольджатского участка.



Кроме того осмеливаюсь доложить, что если начальник Нарынкольского отряда не имеет права передвигать нижних чинов с одного места на другое и во всем должен ждать указаний полковника Ветлицина, с которым он, к тому же, не соединен ни телефоном ни телеграфом и распоряжения которого могут быть всегда запоздалыми, тогда ему, начальнику отряда, нечего будет делать.



Донося о вышеизложенном, прошу распоряжения об изъятии Нарынкольского отряда из подчинения коменданта Кольджатского участка полковника Ветлицина, оставив на его обязанности снабжение отряда довольствием.



Командир отряда

капитан Неклюдов



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Комендант и начальник отряда

Пригородного Джаркентского района и Кольджатского участка

10 декабря 1916 г. №548 г.

Джаркент



Начальнику Штаба войск Семиреченской области



Штамп: Штаб войск Семиреченской области 21.12.1916

Вх №200/122

/секретно/



РАПОРТ

Представляя при сем пересписку, считаю долгом доложить, что деятельность капитана Некюдова я признаю далеко выходящей за пределы его власти и не соответствующей данной обстановки. Я имею сведения, что нижние чины, как 3 роты дружины, так и 7-й сотни, все раздерганы по пустынным постам, вопреки моего категорического приказа учредить добавочный пост только в селении таврическом, запирающем все дороги внутрь уезда (долины Текеса и Баянкола) и силою не более 15 казаков. Люди на постах выбиваются из сил, разгребая снега и прокладывая дороги на десятки верст, недоедают и мерзнут, находясь на самых негигиенических условиях. Работа совершенно бесполезная: с первым бураном дороги заносятся, а бураны в этим местах постоянны. Местности, по которым осенью и в начале зимы кочевали киргизы, должны рассматриваться как зараженные и опасные в смысле разваития инфекционных болезней. Я имею сведения, что между киргизами свирепствовал и свирепствует тиф, поэтому весьма тревожусь за благополучное санитарное состояние отряда. Свежие овощи на посты доставлять невозможно, а это грозит опасность развития цинги.



По изложенным причинам я нахожу капитана Неклюдова несоостветствующим своему назначению, тем более, что моим распоряжениям он не желает подчиняться.



Полковник Ветлицин



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Ветлицин, будучи непосредственным начальником объявил Неклюдову выговор "за возбуждение необоснованных просьб" и 21.12.1916 подал нач-ку Штаба войск Семиреченской области рапорт с предложением отстранить Неклюдова от должности



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Коменданту Кульджатского участка

Начальник Нарыенкольского отряда 18.12.1916 №123 с. Подгорненская Штамп Комендантское управление г. Джаркента 19.12.16 вх №479

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По поводу убеждения уездной администрации, что в наших пределах находятся только мирные киргизы должен сказать, что убеждение это могло и может быть основательным только в том случае, если администрация, давая разрешение мирным киргизам на жительство в уезде, приводила в точную известность число аулов и кибиток той или другой волости, составляла подробные списки лицам, получившим разрешение, если она производила при этом обыски чтобы убедиться, что разрешение дается действительно мирному элементу и если после того хоть раз производилась проверка по этим сведениям киргиз, находящихся сейчас в уезде; если же этого сделано не было, тогда все заявления администрации о благополучии в уезде, не имеют под собой почвы и оснований. Оставаясь, с одной стороны, при своем глубоком убеждении, что к мирным киргизам присоединилось много мятежных элементов, с другой, находя, что администрация, прозевавшая киргизское восстание, не сможет вообще в деле ликвидироания этого восстания принести какую-либо пользу, я полагал бы за лучшее, передать все киргизские дела в руки военных властей, военных отрядов, военных следственных комиссий. Оцепив постами район знаятый киргизами, отряд не пропустит туда и не выпустит оттуда никого, следственные же комиссии произведут перепись народу, выяснят отношение к восстанию каждого из киргиз и произведут обыски. При этих условиях найдутся действительно мирные киргизы, определятся элементы вредные, бунтовавшие, их мера участия в восстании и степень их виновности. Тоже самое следует делать и в отношении тех киргиз, которые будут приниматься из китайских пределов.



Чтобы киргизское население было наказано возможно полнее, чтобы от наказания не мог избегнуть ни один виновник, следовало бы для определения участников восстания опросить все русское население, пострадавшее от мятежа, всех русских, бывших в плену у киргиз. В отношении же мятежников, находящихся еще на сыртах и в других местах и не изъявивших до сего времени покорности, следовало бы употребить силу оружия и отнестись к ним беспощадно. Чтобы наказание для киргиз было, чтобы оно могло врезаться им в память и послужить уроком в будущем, надлежало было при отрядах, имеющих дело с киргизами, учредить суды, с правом приводить наказания в исполнение на глазах киргизских масс, не оставляя этого дела для будущего, которое для массы будет неизвестно. Донося об изложенном прошу представить мой рапорт Высшему Начальству.



Капитан Неклюдов



РГВИА

Ф. 1436. О. 1, Д. 23,

сс. 118-119, с. 133-134, 142-144, 154-155



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Примечание и послесловие:

Ветлицин - полковник, комендант Кольджатского участка Русско-китайской границы /закрывала участок Джаркент-Хоргосского р-на/, штаб в Джаркенте



Неклюдов - капитан, начальник Нарынкольского отряда и непосредственный подчиненный Ветлицина



В марте 1917 года, по получении телеграмм из Центра о свержении Императора в городе Джаркенте начались массовые беспорядки в виде уличных грабежей, погромов магазинов и складов, в которых деятельное участие приняла как местная русская голытьба, так и устремившиеся в город банды уйгур и конных казахов и кыргызов. В условиях хаоса полковник Ветлицин растерялся и самоустранился от командования вверенной воинской частью и попросту куда-то пропал. Срочно прибывший в Джаркент Неклюдов, не имея на то никаких приказов и полномочий, принял на себя командование Кольджатским погранучастком и оперативно навел в городе порядок, отдав приказ вооруженным патрулям пограничников стрелять по бандитам и мародерам без предупреждения и боевыми патронами.



По наведении порядка, несмотря на то что собрание нижних чинов Кольджатского участка выразило доверие капитану Неклюдову, он был отозван с границы и в апреле 1917 г. откомандирован в тыл, в распоряжение 155-го запасного пехотного полка, г. Царицын.



Подготовила

АНДРЕЕВА Валерия Витальевна, Москва Источник - ЦентрАзия

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