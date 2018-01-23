С чистой совестью... В Киргизии досрочно освободили матерого курбаши Доо Чынгыза

20:40 25.01.2018 Освобождение "Доо" - плохой знак…



На протяжении недели общественность остро реагирует на освобождение приговоренного к 18 годам заключения Чынгыза Жумагулова, одного из криминальных авторитетов по прозвищу "Доо Чынгыз". Верховный суд оправдывается, мол, мы не отпускали, а простой народ утверждает, что районный суд проигнорировал решение Верховного суда и освободил подозреваемого в тяжком преступлении, сославшись на амнистию. Некоторые генералы Министерства внутренних дел отметили, что судьи получают до 50 тысяч долларов за освобождение лидеров криминального мира. А депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев заявил: "Досрочное освобождение Доо – плохой знак".



Тем временем правая рука "Доо Чынгыза" Самарбек Жолдошев был переведен в колонию-поселение. Фактически это означает, что он вышел на свободу. Разве что в месяц он платит 2 тысячи сомов и отмечается раз в неделю. В 2016 году Самарбек Жолдошев был приговорен Первомайским районным судом к 10 годам лишения свободы. Он был признан виновным по следующим тяжким статьям: "похищение человека", "воровство", "вымогательство", "незаконное завладение транспортным средством".



Источник: газета "Фабула пресс" №3 от 23.01.2018 / стр. 4 Источник - gezitter.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516902000

Новости Казахстана

