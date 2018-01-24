Кто понес наказание за коррупционные схемы проекта "Таза Суу?", интересуются в Кырпарламенте

19:58 25.01.2018 Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Торобай Зулпукаров призвал правительство обеспечить доступ к чистой питьевой воде в селах, охваченных первым проектом "Таза Суу", финансирование которого со стороны ВБ и АБР было прекращено из-за нецелевого использования средств и коррупции. С таким требованием в адрес чиновников он обратился на заседании парламента в четверг.



"Много лет назад был запущен первый проект "Таза Суу", но, несмотря на многомиллионные кредиты Всемирного банка и Азиатского банка развития, проект не достиг поставленных целей. В то время акты приема и сдачи в эксплуатации осуществлялись, даже если из кранов не текла вода. Применялись коррупционные схемы. Было заведено большое количество уголовных дел. Когда они будут доведены до конца?", - поинтересовался Т.Зулпукаров.

Представитель департамента питьевого водоснабжения подчеркнул актуальность поднимаемой проблемы и отметил, что в рамках реализации второго проекта "Таза Суу" разрабатываются механизмы по недопущению ошибок первого проекта.

"Это очень острая проблема. В настоящее время в 386 селах совершенно отсутствуют водопроводы, в 267 селах система водоснабжения была проведена в 50-70 годы прошлого века и нуждается в реабилитации. В 545 селах при поддержке международных доноров были реализованы проекты по обеспечению населения чистой водой, однако по различным причинам вода или изначально не поступала, или же вышла из строя из-за некачественного строительства", - сказал он, добавив, что в настоящее время по возбужденным уголовным делам проводятся следственные мероприятия.

"Следственные мероприятия не проводятся, дела уже закрыты из-за истечения срока давности. Ни одно дело не рассмотрено. Если правительство серьезно обратит внимание на этот вопрос, и, воспользовавшись поправками в уголовное законодательство, позволяющими вновь открывать уголовные дела, если они имеют коррупционный характер, возобновит уголовные дела, то можно призвать нарушителей к ответственности и восстановить системы водоснабжения за их счет", - заключил Торобай Зулпукаров.



Отметим, сегодня в Жогорку Кенеше состоялся "Правительственный час", в ходе которого был рассмотрен вопрос исполнения протокольного поручения Жогорку Кенеша КР П№ 156-VI от 23 ноября 2017 года "Об обеспечении населенных пунктов питьевой водой".

Альбина Метерова. Источник - kyrtag.kg

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