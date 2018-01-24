В школах Кыргызстана объявили экстренные каникулы в связи с холодами

19:56 25.01.2018 В школах Кыргызстана объявили каникулы в связи с холодами. Об этом сообщили в министерстве образования и науки КР в четверг.

"В целях охраны здоровья детей на основании официального предупреждения МЧС КР об ожидаемом резком понижении температуры приказом министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой приостановлен учебный процесс в школах республики с 26 января до 30 января", - говорится в сообщении.



По данным ведомства, для школ с пятидневным обучением выходными будут 26, 29 и 30 января, с шестидневным - 26, 27, 29 и 30 января.



"Выполнение учебных программ будет восполнено за счет субботних дней для школ с пятидневным режимом обучения и за счет весенних каникул для школ с шестидневным", - отметили в министерстве.

Мунара Боромбаева. Источник - kyrtag.kg

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