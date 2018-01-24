ГУВД Ташкента начало публиковать фотографии женщин, уличенных в проституции (фото)

19:39 25.01.2018 фото тут -

http://ca-news.org/news:1427580/



Предыстория: В Узбекистане ГУВД начало публиковать фотографии пьяных водителей Продолжение: В Ташкенте милиция начала выставлять на сайте фото нетрезвых женщин-водителей



Cотрудниками ГУВД Ташкента 20 января текущего была проверена сауна "Золотая рыбка", расположенная на территории Юнусабадского района столицы.



В ходе проверки было установлено, что три девушки в взрасте от 19 до 25 лет, находясь в данной сауне, занимались проституцией и принимали клиентов для интимных отношений, отмечается на сайте ведомства.



По данному факту в отношении руководителя данного заведения Абдурахмановой Лутфиниса Абдурахмон кизи 1983 года рождения, оформлен административный протокол.



Также в отношении трех девушек легкого поведения оформлены административные протоколы. Источник - ca-news.org

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