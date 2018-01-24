 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Таджикистане члена политсовета ПИВТ Саидова обвинили в терроризме и осудили заочно на 15 лет
19:30 25.01.2018

Суд Хатлонской области приговорил Шамсиддина Саидова, бывшего члена политсовета запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и бывшего помощника Саида Абдулло Нури, к 15 годам лишения свободы.
Приговор был вынесен заочно, так как Саидов скрывается от таджикского правосудия, сообщил журналистам Сайфиддин Пирмухаммадзода, один из ответственных сотрудников облсуда. По его словам, суд посчитал вину Шамсиддина Саидова доказанной по самым серьезным статьям, в том числе – терроризме и экстремизме.

"В уголовном деле имеются доказательства причастности подсудимого к терроризму. Были допрошены 9 свидетелей. К уголовному делу приобщены фотографии, где он сидит рядом с Мухиддином Кабири", -заявил Сайфиддин Пирмухаммадзода на пресс-конференции 24 января.

Реакция самого Шамсиддина Саидова на приговор суда пока неизвестна. Шамсиддин Саидов, уроженец Бохтарского района, ему 53 года. Последние годы постоянно проживает за пределами Таджикистана.

По информации таджикской версии Википедии, Шамсиддин Саидов примкнул к исламской партии в 80-х годах прошлого века. Власти СССР жестоко наказывали всякое инакомыслие и поэтому исламская партия свою деятельность вела подпольно. После одного из антисоветских протестов в 1986 году Шамсиддин Саидов был арестован и выслан в Сибирь, сообщает Википедия.

В годы гражданской войны в Таджикистане он перебрался в Афганистан, где в 1993 году был назначен специальным представителем лидера ПИВТ Саида Абдулло Нури. Шамсиддин Саидов после подписания межтаджикского мирного соглашения в 1997 году вернулся на родину и был включен в состав Комиссии по национальному примирению. С 2000 по 2010 год он руководил международным отделом ПИВТ.

Источник - ca-news.org
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