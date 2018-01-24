 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Разграбили, пропили-проели...", - депутат Сабиров о том, как в Киргизии расходуют кредиты
17:42 25.01.2018

Депутат: "Разграбили, пропили-проели деньги государства. Разбросали 70 млн долларов, а виноватых нет"


"Разграбили, пропили-проели деньги государства. Разбросали 70 млн долларов, а виноватых нет", - сказал депутат Максат Сабиров в ходе посвященного вопросу чистой воды "правительственного часа" на заседании Жогорку Кенеша сегодня, 25 января.

"Минфин заявляет о выплатах по кредитным средствам, которые были взяты в прошлом. Мы разграбили, пропили-проели кредитные деньги. Сейчас государство их возвращает. В 30% школ, детсадов нет чистой воды. При этом качество питьевой воды оставляет желать лучшего.

Если резюмировать, то нет государственного воззрения. У всех есть вина, но никто не знает, кто будет отвечать. Но в каждой работе недостатки, тогда ради чего работают представители правительства? Разбросали 70 млн долларов, которые выделили на чистую воду, а сейчас никто не виноват. Если 30% воды в лаборатории определяют как непригодную, то рассмотрите, куда уходят деньги, кто должен за это ответить", - сказал Сабиров, обращаясь к вице-премьер-министру Дайыру Кенекееву.

До Сабирова выступал депутат Жанар Акаев. Он сказал, что в 2001-2014 годы Кыргызстан получил около 100 млн долларов кредитных средств на чистую воду, но работы были выполнены неэффективно. Депутат Таалайбек Масабиров сообщил, что на пять сел Акманского айыл окмоту Базар-Коргонского района за 5 лет потрачено 32 млн сомов, в 2008 году система проработала 3 месяца, после чего чистая вода опять перестала подаваться.

Отметим, сегодня в Жогорку Кенеше прошел правительственный час, посвященный вопросу чистой воды.

Автор: Мунарбек Жоргомов

Источник - super.kg
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