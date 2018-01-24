 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер женится в пятый раз на корейской переводчице Ким
17:37 25.01.2018

Причем Ким Со Ен увела бывшего канцлера ФРГ из семьи

Пара встречается уже несколько лет

Не будем говорить, что любви все возрасты покорны, но Герхард Шредер реально удивил всех. Ради любви к 48-летней кореянке Ким Со Ен экс-канцлер ФРГ оставил прежнюю семью и уже этой осенью планирует сыграть свадьбу. На невесте будет белое платье, а для самого торжества планируется арендовать ресторан. Влюбленные уверены, что их чувства уже проверены временем и они будут счастливы. Правда, где именно будет играться свадьба и дата торжества, пока держится в тайне. Но поскольку сейчас пара живет на две страны - Южную Корею и Германию, не исключено, что свадьба состоится на родине избранницы.

На днях в сети появился снимок, где Шредер обнимает Ким Со Ен с многозначительной подписью: "Да, это любовь!"

Избранница Шредера, в свою очередь, подтвердила южнокорейскому агентству Yonhap намерения пары, отметив, что план свадебных мероприятий будет обнародован позже.

Пара встречается уже несколько лет, Ким Со Ен работает представителем немецкой корпорации по развитию предпринимательства. И, говорят, выступала как переводчица на деловых встречах, где присутствовал экс-канцлер.

На днях Шредер заявил, что хотел бы выучить корейский язык и вести "нормальную жизнь" со своей избранницей. В настоящее время экс-канцлер находится в процессе развода со своей четвертой супругой Дорис Шредер-Корф. В этом браке у Шредера есть двое приемных детей. Дорис Шредер-Копф работает депутатом регионального ландтага (парламента) в Ганновере, в настоящее время она встречается с министром внутренних дел Нижней Саксонии Борисом Писториусом.

Кстати, бывшая супруга не выдержала и написала в Facebook, что отношения ее мужа с Ким Со Ен стали основной причиной разрыва их отношений со Шредером. Хотя претензий за время брака друг к другу у них накопилось множество.

Напомним, экс-канцлер Германии был женат четыре раза, однако у него нет собственных детей. Тем не менее, 14 лет назад Герхард и Дорис Шредеры приняли в семью двух детей из приюта в Санкт-Петербурге - Викторию и Грегора. Также мужчина воспитывал дочь Дорис от предыдущего брака, Клару.

Ольга АНТОНОВА

Источник - kp.ru
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