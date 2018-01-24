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|"Искренний и светлый человек": умерла советская и российская певица Людмила Сенчина
17:31 25.01.2018
Скончалась актриса и певица Людмила Сенчина
Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в четверг в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни. Коллеги по эстраде и политики называют смерть Сенчиной невосполнимой утратой и вспоминают ее как талантливую артистку, искреннего и светлого человека.