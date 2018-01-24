"Искренний и светлый человек": умерла советская и российская певица Людмила Сенчина

17:31 25.01.2018 Скончалась актриса и певица Людмила Сенчина



Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в четверг в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни. Коллеги по эстраде и политики называют смерть Сенчиной невосполнимой утратой и вспоминают ее как талантливую артистку, искреннего и светлого человека. Источник - РИА Новости

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516890660

Новости Казахстана

