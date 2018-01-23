США уводят Вьетнам из-под носа России и Китая

15:49 25.01.2018 Вслед за визитом Сергея Шойгу в Ханой приезжает глава Пентагона



Алексей Верхоянцев



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Василий Кашин



"Мы рассматриваем вашу страну в качестве стратегического союзника, давнего и надежного друга. Вьетнам является для нас важнейшим партнером по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал министр обороны России Сергей Шойгу 23 января на встрече с главой военного ведомства Вьетнама генералом армии Нго Суаном Литем.



По словам Шойгу, Россия и Вьетнам подготовили план сотрудничества в военной сфере и совместных учений с 2018 по 2020 год. План предусматривает большое количество учений, встреч и других совместных мероприятий.



"Вьетнам - наш давний испытанный партнер, с которым нас связывают доверительные отношения, основанные на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве. Готовы принять ваших экспертов для консультаций с нашими специалистами и поделиться опытом испытаний техники в реальных боевых условиях", - сказал Шойгу.



По словам Шойгу, поддержание тесных и доверительных отношений с Вьетнамом является для России одним из внешнеполитических приоритетов.



"Подписан ряд документов о военном взаимодействии, в том числе меморандум о сотрудничестве в области миротворческой деятельности на основе устава ООН. Высоко оцениваем российско-вьетнамские связи в военно-морской области и в сфере военного образования", - сказал Шойгу.



Как намекнул ранее российский министр обороны, ряд стран Юго-Восточной Азии заинтересованы в приобретении противоракетных комплексов С-400. Есть все основания полагать, что именно Вьетнам станет в ближайшем будущем обладателем этих уникальных комплексов.



Однако обращает внимание, что буквально вслед за Сергеем Шойгу Ханой посетит глава Пентагона Джеймс Мэттис. Да и Китай вряд ли будет сильно рад активизации военно-технического сотрудничества между Россией и Вьетнамом.



- Надо исходить из того, что вьетнамские дипломаты на сегодня избавлены от "идеологических комплексов" и стереотипов, - говорит доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД России Петр Цветов. - Они готовы сотрудничать с теми странами, которые представляют для Вьетнама интерес вне зависимости от общественного строя этих стран. Поэтому Социалистическая Республика Вьетнам на сегодня выстраивает стратегическое взаимодействие не только с Россией, но и с США, с Китаем и еще с пятнадцатью другими государствами. Именно в последние годы Ханой стал вести себя активно в международных отношениях.



Тем не менее, Шойгу прав, говоря, что у нас отношения не просто партнерские, но и союзнические. И то, что нашего министра обороны приняли хоть немного, но раньше, чем его американского коллегу, говорит о том, что во Вьетнаме настроены дружить с Россией все же больше, чем с Америкой. Именно у нас вьетнамцы покупают больше всего современных вооружений.



При этом надо понимать, что США сейчас активно набиваются в "друзья" Вьетнама. Они это делают из геополитических соображений, видя растущую мощь вьетнамского большого соседа - Китая. Именно поэтому они продают Вьетнаму катера береговой охраны, другую военную технику. В какой-то степени можно сказать, что американцы наступают России на пятки. Они тоже заинтересованы в том, чтобы продать Ханою побольше оружия. Таким образом они пытаются склонить Вьетнам на свою сторону в их уже очевидном соперничестве с Китаем.



"СП": - А как сегодня можно охарактеризовать отношения Ханоя и Пекина?



- Конечно, не все гладко. Остаются нерешенными территориальные споры. В частности, Вьетнам оспаривает у Китая некоторые острова в Южно-Китайском море. При этом китайцы закрепляют свое присутствие на многих островах. Строят военные гарнизоны, взлетно-посадочные полосы и т. д. Вьетнамцы считают, что Китай делает это на островах, которые исторически принадлежат им. И понятно, что это не способствует добрососедству между странами. Но в последние годы и китайцы, и вьетнамцы стараются не фокусироваться на проблемах, а наоборот искать пути сближения. И не случайно Си Цзиньпин после того, как его переизбрали Генеральным секретарем Коммунистической партии Китая в 2017 году, первый заграничный визит сделал во Вьетнам. Думаю, что Пекин хочет наладить отношения с Ханоем именно для того, чтобы Вьетнам не слишком сближался с США и не становился союзником американцев против Китая.



Визит Сергея Шойгу во Вьетнам - событие довольно важное. Он показывает, что Россия готова дружить с этой юго-азиатской страной, развивать сотрудничество в военной сфере.



"СП": - Вьетнамцы любят говорить, что с американцами они воевали только один раз, а с китайцами воевали много раз на протяжении тысячелетий. То есть оба эти народа как бы ждут подвоха - один от другого. Как в этой ситуации Китай может отреагировать на то, что мы продаем Вьетнаму современное вооружение?



- Китайцы пока стараются не обращать особого внимания на это. Тем более, если говорить о противоракетных комплексах С-400, о которых упомянул сегодня Шойгу, то точно такие же комплексы мы уже поставили и Китаю. То есть к нам претензий в том, что мы продали Вьетнаму какое-то сверхоружие, какого нет у Поднебесной, быть не должно. При всем том надо понимать, что военный потенциал Китая в любом случае намного выше, чем у Вьетнама. И, конечно, китайцы не имеют оснований опасаться, что Ханой решится отвоевать у них спорные территории.



- Вьетнам со всеми пытается дружить, - соглашается старший научный сотрудник ВШЭ Василий Кашин. - И с США, и с Россией. И даже с Китаем у вьетнамцев не такие уж плохие отношения, как иногда пытаются представить. У Пекина и Ханоя довольно тесные экономические, межпартийные связи и так далее.



Россия, конечно, не является крупным игроком, влияющим на расклад сил в Юго-Восточной Азии. Да и не стремится таковым стать. Поэтому и США в этом регионе не с нами ведут борьбу, а с Китаем.



"СП": - Как раз Вьетнам американцам интересен как страна, которая может пригодиться в противостоянии с Китаем. Понравится ли Пекину, что Москва собирается усилить военную мощь Ханоя?



- Вьетнам покупает оружие у России, Израиля и европейских стран как раз для того, чтобы не покупать его у американцев и не впадать в зависимость от них. Это позволяет Вьетнаму не превратиться в пешку, которая используется Вашингтоном в игре против Пекина. Вьетнам одновременно в чем-то сдерживает Китай, а в чем-то сотрудничает с ним. Вьетнамцы хотят примерно так и продолжать. И китайцев это устраивает. Поскольку для них важно, чтобы Ханой не оказался вынужденным закупать оружие у США.



Сам Вьетнам не сильно настроен на сближение с США, есть определенные границы, поскольку это страны с разным общественно-политическим строем. Коммунистическая система Вьетнама, конечно, не нравится американцам, но они вынуждены не очень ее критиковать как раз из геополитических соображений.



"СП": - Кому больше нужны анонсированные Шойгу совместные учения с Вьетнамом?



- У России логика здесь проста. Мы недавно проводили совместные военно-морские учения с Китаем. А теперь надо показать нашим вьетнамским партнерам, что мы, по-прежнему, ценим их и готовы политически поддержать при необходимости. При этом мы как бы показываем, что в территориальных спорах между Пекином и Ханоем мы занимаем равноудаленную нейтральную позицию. Источник - СвободнаяПресса

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