 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На штурм Донбасса Порошенко бросит бригады им. Кости Блакитного и Елисея Ботинка
15:46 25.01.2018

На штурм Донбасса бросят бригады им. Кости Блакитного и Елисея Ботинка

По какому принципу формируется нынешний "пантеон героев" ВСУ?

Сергей Ищенко

Как ожидается, 29 января президент Украины Петр Порошенко подпишет указ о присвоении 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ почетного имени "Холодного Яра". Это соединение будет не первым, удостоенным подобной "чести". С августа минувшего года тоже по воле главы того же государства 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ стала "имени Черных запорожцев".

В России, естественно, практически никто не в курсе, каковы исторические корни новых воинских регалий Киева? Хотя разобраться в этом стоит. Потому что тогда нам станет яснее, по каким критериям проводится отныне отбор в "пантеон бандеровской славы" современной Украины. А значит - точнее разберемся, для войны с кем, какими методами и во имя чего идеологи нынешнего киевского режима готовят свою армию?

Чтобы яснее стала вопиющая абсурдность происходящего, прежде выясним, "откуда есть пошла" 93-я бригада ВСУ? А вот откуда: свою родословную соединение, на постоянной основе расквартированное в пгт. Черкасское Днепропетровской области, ведет от 93-й гвардейской, дважды Краснознаменной, Харьковской орденов Суворова и Кутузова 2-степени стрелковой дивизии, сформированной в 1943 году. Боевое крещение дивизия получила в Курской битве, где участвовала в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой.

Потом было освобождение Украины от фашистов, Ясско-Кишиневская, Дебреценская, Будапештская, Братиславско-Брновская и Пражская наступательные операции. Всего в годы войны за мужество и отвагу 16898 бойцов и командиров соединения были награждены орденами и медалями, 14 стали Героями Советского Союза.

Этой дивизии, как теперь выясняется, после Победы не повезло снова очутиться на освобожденной, в том числе и ею Украине. В 2014 году судьба сделала немыслимый вираж и поставила внуков победителей в битве под Курском в одну шеренгу с нынешними нацистами. Уже не стрелковая, и не дивизия, а 93-я механизированная бригада была брошена в Донбасс. Ее солдаты и офицеры стойко обороняли Донецкий аэропорт и очень патетично были названы официальным режимом "киборгами".

Позже - разгром в Иловайском "котле". Всего в ходе так называемой "АТО" по состоянию на октябрь 2017 года бригада потеряла 272 человека убитыми (из них 114 солдат и офицеров - под Иловайском). Еще 15 пропали без вести.

И вот теперь тех, кто уцелел, Киев призывает равняться не на Курск и Прагу образца Великой Отечественной войны, а на неведомый нам пока Холодный Яр. Что именно подразумевает такая "честь"?

Если исходить из официальной информационной справки, опубликованной по приближающемуся торжественному поводу украинским порталом Ukrainian Military Pages, перед нами - "один из наиболее известных символов украинской воинской доблести в течение очень длительного времени".

Насчет "длительного времени", конечно, явная брехня. Потому что если кто и помнил про Холодный Яр, допустим, в советской Украине, то лишь книгочеи-исследователи и работники краеведческих музеев Кировоградской и Черкасской областей, ведавшие узкоспециализированными архивными фондами, проходившими по разделу "Борьба с бандитизмом в годы Гражданской войны". Однако если в честь фигурантов давних уголовных дел в соседней стране теперь с какого-то перепугу называют целую механизированную бригаду, то в мутную историю Холодного Яра придется окунуться и нам.

На самом деле речь идет об обширном лесном массиве, расположенном на юге Черкасской и севере Кировоградской областей. Именно в этих краях родился когда-то знаменитый гетман Богдан Хмельницкий, воссоединивший Украину с Россией. Но солдатам и офицерам 93-й отдельной мехбригады нынешний Киев предлагает чтить вовсе не его. Братья Олекса и Василий Чучупаки, бывшие учителя из села Мельники, - вот чьи имена волею Порошенко на днях будут подняты на боевое знамя украинской бригады.

Оба брата были атаманами так называемой "холодноярской республики", в июне 1919 года возникшей в кровавом хаосе Гражданской войны в здешних дубравах. Естественно, их родное село и было объявлено "столицей республики". Штаб братьев-разбойников располагался в Мотронинском монастыре.

Под началом Чучупаков в разное время в лесах собиралось от 15 до 30 тысяч бандитских штыков и сабель, состоявших почти исключительно из жителей окрестных сел и деревень. Главный объединительный лозунг: "Никакой власти, кроме украинской!".

Соответственно, лихие "холодноярцы" резали и рубали шашками всех, кто этой глубокой мысли не разделял - красных из 3-й Украинской советской армии, чекистов, белых офицеров генерала Слащева, анархистов. Причем, пленных красноармейцев нередко живьем закапывали в землю или забивали палками.

Подручные Чучупаков совершали нападения на железные дороги, сахарные заводы, разбивали отряды чекистов и препятствовали работе продотрядов. А когда хотелось просто пограбить - устраивали масштабные еврейские погромы.

По соседству, под Чигириным, примерно тем же самым тогда занимались тоже очень многочисленные банды верного союзника "батьки" Махно атамана Коцура. Так даже с ними у "холодноярцев" началась ожесточенная вражда, выливавшаяся во взаимные вооруженные нападения и грабежи. 25 мая 1919 года "полк" обвиненного в излишних симпатиях к коммунистам Коцуры был разбит братьями-разбойниками в Чигирине.

А какая публика собралась к тому времени в Холодном Яру! Личный состав 93-й механизированной бригады, наследники триумфаторов битвы под Прохоровкой, вы только вслушайтесь в имена, то ли в бандитские "кликухи" самых видных соратников братьев Чучупаков: Елисей Февраль-Ботинок, Сирко, Глаз, Черный Ворон, Мефодий Голик-Зализняк, Семен Волк, Нестеренко-Орел, Костя Блакитный… Это им, а не маршалам Жукову и Рокоссовскому вы скоро будете регулярно отдавать воинские почести по торжественным поводам!

Впрочем, не будет отвлекаться. Вся эта нескучная лесная вакханалия с ночными налетами, сверканием шашек и пулеметной стрельбой продолжалась в Холодном Яру и его окрестностях аж до 1922 года. Раньше искоренить разбойничью "республику" не получилось потому, что ее "захистныки" при свете дня в большинстве представали скромными хлеборобами. И только к ночи по сигналу из леса доставали с чердаков и с сеновалов "винтари" и наганы…

Вот, собственно, так и рождались "наиболее известные символы украинской воинской доблести" (по версии уже упомянутого портала Ukrainian Military Pages). Их, правда, подобных "символов", раньше интересных только краеведам, следователям и криминалистам, сегодня в Киеве много повытягивали на свет божий из самых темных схронов очень непростой истории Украины. Если угодно - вот еще один - "Черные запорожцы". Их имя с августа Порошенко присвоил 72-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск Украины.

Если не вдаваться в подробности - тут все, как под копирку с историей Гражданской войны в Холодном Яру. "Черными запорожцами" или "черноштычниками" называли других отчаянных головорезов с оселедцами на головах. На их знамени было начертано "1-й конный полк Черных Запорожцев". На обратной стороне полотнища - череп с костями и надпись "Украина или смерть".

Пленных не брали, но и сами старались не попадаться. Так как знали: забрызганных чужой кровью по самое "не могу" "черношлычников" в ответ не пощадит никто.

Бывший командующий армией УНР генерал Михаил Омельянович-Павленко вспоминал: "О „черных запорожцах" надо говорить отдельно … Где произошел какой-то дебош, - „черные". Славное военное дело - они же … Казаки во всем черном, с летучими в воздухе длинными шлыками вызвали среди врага переполох".

Все в точности, как в те же годы в Холодном Яру, - тоже били и красных, и белых. Главный враг - "москалик". И неважно, погоны он носил или буденовку.

И все же почему и "черных запорожцев", и "холодноярцев" сегодня вдруг вытянул Киев из исторического забвения и срочно "призывает на службу" в ВСУ? "Главный враг - "москалик"! Любой, независимо от политических взглядов и партийной принадлежности. Вот главное для этой власти отныне в выборе символов воинского воспитания украинских солдат и офицеров. Ради этого 29 января и обнародует Порошенко свой новый указ.

Вот еще что важно: куда ведет эта идеологическая дорога? Легко проследить на примере двух сложных судеб. Одна - Юрия Горлиса-Горского (настоящая фамилия - Городянин-Лисовский), тоже деятеля "холодноярской республики". Ему повезло не угодить ни под пулеметы буденовцев, ни под шашки врангелевцев. Бежал в Польшу, там написал роман "Холодный Яр", который сегодня широко популяризируется на Украине и уже стал частью "священного писания" местных националистов.

В 1940 году оказался в Финляндии, которая вступила в войну с Советским Союзом. Пытался склонить правительство Маннергейма к формированию в составе финской армии подразделения из пленных красноармейцев украинской национальности и отправки их на передовую. Эта затея не удалась.

Жил во Франции до оккупации ее гитлеровцами. Предложил и новым хозяевам свои услуги. Стал работать на геббельсовской радиостанции, вещавшей на СССР. А в 1942 году приехал в оккупированный к тому времени немцами Ровно. Там стал активно сотрудничать с Абвером - помогать "чистить" гитлеровский тыл от советского подполья и партизан. После капитуляции Германии в 1945 году при невыясненных обстоятельствах погиб в лагере для перемещенных лиц в баварском городе Новый Ульм.

А теперь снова вернемся к "черным запорожцам". Вернее - к тем страницам биографии их командира Николая Дьяченко, в которых описан его служебный путь после Гражданской войны.

Бежал в Польшу. С 1928 года служил майором в Войске Польском. После прихода в страну гитлеровцев оказался в Кенигсберге в лагере для интернированных польских офицеров. В 1940 году на удивление просто был выпущен из лагеря. Что иначе, чем началом сотрудничества с германской разведкой объяснить просто невозможно.

Дальнейшие события только подтвердили эту догадку.

1940 год - начальник полиции польского городка Сувалки.

1941?1942 годы - сотрудник административных органов оккупированных гитлеровцами Полтавской и Черниговской областей Украины.

С августа 1942 - начальник штаба Полесской сечи Украинской повстанческой армии * атамана Бульбы-Боровца.

В 1942-1943 годах - главный резидент Зондерштаба "R" Абвера в центральных и северо-восточных районах оккупированной территории Украинской ССР. В качестве начальника разведшколы радистов готовил шпионов к заброске в советский тыл. Активно участвовал в борьбе с партизанами Ковпака и Федорова. Летом 1943 года с группой диверсантов по заданию Абвера сумел внедриться в один из партизанских отрядов и ликвидировал двух его командиров.

В марте 1944 принимал участие в формировании Украинского (Волынского) легиона самообороны. В немецкой документации легион назывался иначе - 31-й батальон СД. С августа 1944 - командир названного легиона. В этом качестве участвовал в подавлении Варшавского восстания.

С начала 1945 года - командир 3-го пехотного полка Украинской освободительной армии в составе Вермахта. С февраля 1945 года - командир отдельной противотанковой бригады Вермахта "Свободная Украина". За бои с советскими войсками в районе Дрездена заслужил гитлеровский военный орден "Железный Крест" 2-класса.

В апреле 1945 года бригада "Свободная Украина" сражалась в составе танкового корпуса "Герман Геринг" группы армий "Центр". Была полностью разгромлена в Судетах. 9 мая того же года Дьяченко сдался в плен американцам. Отправлен в Мюнхен, где стал активно сотрудничать с разведкой США.

Умер в США в 1965 году.

Логичен такой вопрос. Обычно в любой воинской части, носящей почетной наименование, оформляются специальные стенды, рассказывающие новобранцам о славных традициях. Бесспорно, в 93-й и 72-й украинских бригадах сляпают нечто подобное. А о том, чем завершили свою борьбу с "москаликами", а значит - с Советской властью агенты Абвера "холоднояровец" Горлис-Горский и "черный запорожец" Дьяченко там тоже будет написано?

* 17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность "Украинской повстанческой армии", "Правого сектора", УНА-УНСО и "Тризуба им. Степана Бандеры", организации "Братство". Их деятельность на территории России запрещена.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516884360
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