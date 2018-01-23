Бах и в глаз Баху. Казах-снайпер Ибраим Сулейменов сразил 289 фрицев!

07:51 25.01.2018 Так начиналась легенда



Всем казахстанцам известно имя Маншук Маметовой. 15 октября 1943 года у станции Изоча, что недалеко от города Невеля, она уничтожила из пулемета 70 немецких солдат. И погибла смертью храбрых. Но мало кто знает, что в том же бою рядом с Маншук сражался снайпер Ибраим Сулейменов…



Сейчас имя этого человека порядком подзабыто, но в 1943 году оно гремело по всему фронту. О нем писали газеты, а акын Жамбыл Жабаев посвятил ему стихи. Немудрено, ведь Ибраим Сулейменов был одним из самых результативных снайперов Красной армии. К октябрю 1943 года на его счету было 239 убитых врагов! Фашисты панически боялись "лесного стрелка" – так они называли казахского воина. За старшиной Сулейменовым постоянно велась охота. Лучшие немецкие снайперы неоднократно пытались уничтожить его, но удача не покидала смелого воина.



15 октября 1943 года на высоте 173,3 у станции Изоча разгорелся ожесточенный бой. На левом фланге огонь из пулемета вела Маншук Маметова. На правом фланге расположился Ибраим Сулейменов. Были отбиты уже две атаки врага, во время которых снайпер уничтожил 12 фашистов. В это время наши солдаты начали отходить. К вечеру на высоте остались только Маншук Маметова и Ибраим Сулейменов. Уже смолк пулемет Маншук, слышны были крики "ура" однополчан, идущих на выручку, но у Ибраима закончились патроны, и отважный старшина бросился врукопашную. Тут его и настигла вражеская пуля.



После боя возле окопа Сулейменова насчитали свыше 30 вражеских трупов. Свой боевой счет Ибраим Сулейменов довел до 289 фашистов. За этот бой командование бригады посмертно представило Маншук Маметову и Ибраима Сулейменова к званию Героя Советского Союза. Армия и фронт утвердили эти представления. Слово оставалось за правительством СССР. Но в Москве решили по-другому. Маншук Маметову удостоили звания Героя Советского Союза, а Ибраима Сулейменова наградили орденом Ленина.



Маншук Маметова получила свою награду по заслугам. Но почему Ибраим Сулейменов так и не стал Героем Советского Союза? Может, потому, что его родной дядя относился к категории "врагов народа"? Но ведь и приемные родители Маншук Маметовой тоже были репрессированы в 1937 году.



И вот совсем недавно я узнал истинную причину случившегося. Все дело в старшем лейтенанте Аскаре Закарине…



Еще в детстве учитель аульной школы отметил у маленького Аскара блестящие математические способности. Потом был Оренбургский рабфак, а затем юноша-сирота без всякой поддержки поступил в Московский государственный университет на механико-математический факультет. Весь день Аскар сидел над учебниками, а ночью разгружал вагоны. Но, несмотря на тотальную загруженность, Закарин посещал музеи и театры, ухаживал за девушками. Вернее, за одной, ставшей ему навеки единственной, – Сахиб Ибрашевой, студенткой биофака МГУ.



В 1938 году молодые супруги вернулись в Алма-Ату и связали свою жизнь с научно-преподавательской деятельностью. А когда началась война, Аскар Закарин был призван офицером в артиллерию. Его определили в 100-ю казахскую бригаду. Вместе со своими бойцами он первым увидел погибших Маншук Маметову и Ибраима Сулейменова. Один из офицеров политотдела вызвался написать заметку о снайпере Сулейменове. А Закарину он предложил написать материал о Маншук. И тот справился с очерком блестяще. Статья о храброй девушке-пулеметчице перепечатали центральные газеты СССР и даже американские и английские издания. Наградная комиссия планировала наградить Маметову орденом Красного Знамени, но после резонансной статьи Закарина ей присвоили звание Героя Советского Союза.



В 1946 году Аскар Закарин вернулся в Алма-Ату. Работал в КазПИ, после стал директором этого института. Долгие годы возглавлял КазГУ. Есть в послужном списке Закарина пост министра просвещения и министра иностранных дел КазССР. Он являлся заместителем Совета министров Казахской ССР и Председателем Верховного Совета республики. А еще в его жизни была небольшая газетная статья, которая сделала Маншук Маметову бессмертной.



24 Января 2018 Автор: Эрик АУБАКИРОВ | Алматы Источник - express-k.kz

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