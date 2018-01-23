 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турция бомбит Манбидж, где размещен спецназ США
07:36 25.01.2018

ВВС Турции нанесли авиаудары по окрестностям города Манбидж, ранее освобожденного Коалицией США и курдскими силами YPG. Здесь размещается спецназ США для защиты курдов от турок.

Сирийские, турецкие и курдские медиа сообщают, что военная авиация и армия Эрдогана атакуют районы Манбидж и Телль-Абъяд в провинции Алеппо.

"Теперь Турция нападает на курдские районы вблизи Манбиджа и Тель-Абъяда, которые были освобождены от ИГИЛ в последние 2 года ценой большого количества жертв (в рядах освобождавших, - прим. РВ)", - сообщает YPG News.

В районе Манбиджа размещаются Силы Специальных операций США, что грозит большим осложнением отношений Эрдогана и Трампа.

"Турецкие военно-воздушные силы ударил по нескольким объектам YPG вокруг н.п. Манбидж и Арима. Это грозит крупным конфликтом с США, потому что американские солдаты размещены там для защиты YPG от турецких нападений", - пишет турецкий журналист Али Озкок.

"Манбидж после Африна. Боевые самолеты оккупационных сил турецкой армии бомбили Западную часть района Манбиджа", - сообщает одно из главных курдских СМИ - агентство АНХА

Перед этим Анкара уже заявляла о планах начать военную операцию против курдов в Манбидже, а также "уничтожить другие гнезда террористов в Сирии". Этот район контролируется курдскими Силами народной самообороны, официально поддерживаемыми Вашингтоном. В рядах YPG постоянно находятся инструктора и спецназовцы США и НАТО, которые обучают их тактике, а также планируют и руководят операциями своих подопечных.

Турция обвиняет Белый дом в том, что американские власти обещали вывести курдские подразделения из Манбиджа, но не сдержали свое слово. Напомним, что этот город был освобожден от террористов ИГИЛ* в августе 2016 г.

Несколько часов назад Трамп попросил Эрдогана сократить спецоперацию против курдских сил в Сирии, а также не допускать конфликтов с вовлечением американских военнослужащих в этом регионе

Ранее сообщалось, что военные США убиты авиаударом ВВС Турции в Африне.

Источник - rusvesna.su
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