 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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00:11  Украина под игом, - Игорь Шумейко
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08:16  Российско-американское лицемерие в Сирии, - Валид Шакир
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07:15  Президент Филиппин Дутерте разрешил пристрелить себя, если станет диктатором
07:12  С горки кубарем катясь... Кыр-киндер-премьер Исаков прибыл на форум в Давосе
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07:05  Узбекистан озвучил свою версию пожара в автобусе в Казахстане - тех-неисправность
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00:05  Жириновский обвинил кыргызов в дискриминации русского языка
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00:02  Заслуженного таджикского силовика генерал-полковника Зухурова сразил инсульт
Вторник, 23.01.2018
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Хуа Хуа. В Китае впервые клонировали приматов методом овечки Долли
07:31 25.01.2018

На базе Исследовательского центра нейробиологии при Академии наук Китая успешно клонировали макак по методике, аналогичной клонированию овечки Долли, - с помощью метода переноса ядра соматической клетки – так называемого "терапевтического клонирования".

Как сообщает агентство "Синьхуа", подобные исследования проводятся впервые в мире. Очевидно, их результаты позволят ученым создавать генетически единые популяции приматов.

Отмечается, что двух макак-сестер Чжун Чжун и Хуа Хуа клонировали в конце 2017 года. В ближайшее время появится еще один клонированный примат. В перспекиве ученые из Китая намерены продолжить исследования по клонированию генетически близких к человеку макак.

24 января 2018, Антон Касс

Источник - vz.ru
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