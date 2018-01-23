Хуа Хуа. В Китае впервые клонировали приматов методом овечки Долли

07:31 25.01.2018 На базе Исследовательского центра нейробиологии при Академии наук Китая успешно клонировали макак по методике, аналогичной клонированию овечки Долли, - с помощью метода переноса ядра соматической клетки – так называемого "терапевтического клонирования".



Как сообщает агентство "Синьхуа", подобные исследования проводятся впервые в мире. Очевидно, их результаты позволят ученым создавать генетически единые популяции приматов.



Отмечается, что двух макак-сестер Чжун Чжун и Хуа Хуа клонировали в конце 2017 года. В ближайшее время появится еще один клонированный примат. В перспекиве ученые из Китая намерены продолжить исследования по клонированию генетически близких к человеку макак.



24 января 2018, Антон Касс Источник - vz.ru

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