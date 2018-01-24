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Почему Россия позволила Турции начать вторжение в Сирию? - П.Акопов
07:27 25.01.2018

Турецкая армия на территории Сирии

Военная операция Турции против курдов на территории Сирии продолжается, и, более того, Эрдоган обещает ее расширение. Курды уже обвиняют Россию в предательстве, и Москва явно не хочет вмешиваться в происходящее. Почему Россия не пытается остановить действия турецкой армии и каковы наши интересы в этой истории?

Президент Турции поговорил по телефону сначала с Владимиром Путиным, а потом и с Дональдом Трампом – Эрдоган объясняет цели турецкой военной операции на курдских территориях в Сирии. Причем начавшаяся с Африна операция, по словам Эрдогана, не ограничится одним этим районом и будет расширена:

"Начав операцию "Оливковая ветвь", мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы (с Сирией) мы полностью очистим от террористов регион, обеспечим нашу безопасность".

Эрдоган имеет в виду территории, населенные и контролируемые курдами, которых Анкара считает связанными с находящейся в Турции в подполье Рабочей партией Курдистана. Турки называют их террористами и опасаются, что, создав свое квазигосударство, сирийские курды усилят поддержку тех из своих турецких собратьев, кто готов воевать за независимость еще и турецкого Курдистана.

То есть для Турции курдский вопрос – это вопрос жизни и смерти их государства.

Курдов у них миллионы, и отделить населенные ими территории от Турции без уничтожения самой республики невозможно. Именно поэтому Анкара хочет приструнить сирийских курдов, слишком много возомнивших о себе за семь лет сирийской междоусобицы. Турция не допустит появления на своих границах автономии, формально входящей в состав Сирии, а по сути независимой. Да еще являющейся базой для американских игр в регионе.

Именно заявления американцев о возможности создания 30-тысячной армии сирийских курдов и стали последней каплей, спровоцировавшей турецкую военную операцию в Африне. При этом в самом Африне находились российские представители, а не американские – и Москве пришлось уйти оттуда, чтобы не подвергать риску жизни наших военных полицейских и медиков. Что, естественно, тут же вызвало массу комментариев в стиле "Россия предала курдов".

При этом никакой сдачи курдов, конечно же, не было. Курды пытались играть и с Россией, и с США в расчете на то, что им удастся получить свое самоуправление, а то и государство. При этом часть курдских сил шла на все большее сотрудничество с Вашингтоном – который, похоже, обещал им то, что от него не зависит. Да, никакую автономию США курдам обеспечить не в состоянии, потому что на месте все зависит от Сирии, Турции и Ирана. И России, которая выступает и как покровитель Дамаска, и как модератор отношений в треугольнике Сирия – Турция – Иран.

Москва предлагала курдам тот максимум, который они могли бы реально получить – автономию в составе Сирии. За это Москва готова была хлопотать в первую очередь перед Дамаском, да и перед Анкарой. Но курды предпочли русской синице в руках американского журавля в небе – и нарвались на ожидаемый турецкий ответ. Москва не стала останавливать турок не только потому, что физически не может это сделать. В первую очередь потому, что их операция приведет к выгодным для нас результатам.

Во-первых, она ликвидирует последние иллюзии вокруг возможности создания американского сирийского Курдистана. Госсекретарь Тиллерсон уже предложил сформировать 30-километровую "зону безопасности", заявив, что США не хотят столкнуться лицом к лицу с Турцией на севере Сирии. То есть США, хотя и не покидают пока эту часть Сирии, по сути, вынуждены будут отказаться от планов создания там большой и союзной им курдской армии. Делается еще один шаг к выдавливанию США из Сирии.

Во-вторых, турецкая операция подталкивает сирийских курдов к переговорам с Дамаском. Сам факт постоянной "турецкой угрозы" вынудит их к поиску своего места в составе Сирии. Потому что Дамаск и Москва могут дать гарантии безопасности от турок, а самостоятельное существование не защитит от постоянных "антитеррористических операций" Анкары. Процесс воссоздания единой Сирии упрощается.

В-третьих, тот факт, что Анкара заранее согласовала операцию с Москвой, еще больше укрепляет российско-турецкое взаимодействие. Учитывая то, сколь большую выгоду для обеих стран может иметь согласованная политика, ставки здесь очень высоки.

Конечно, все это произойдет только в случае, если "Оливковая ветвь" не перерастет в полноценную и затяжную турецко-курдскую войну. Но сейчас представляется, что в планы Анкары не входит ни затягивание операции, ни ее эскалация. Для России же принципиальными являются следующие пункты:

1. Сирия должна быть восстановлена как единое государство без какого-либо иностранного военного присутствия.

2. Взаимопонимание и доверие в отношениях с Турцией должны укрепиться по итогам не только сирийской войны, но и сирийского урегулирования. У Турции не должно быть никакого беспокойства относительно угрозы своей безопасности со стороны возрожденной Сирии.

3. Отношения внутри трехстороннего альянса Турция – Россия – Иран должны стать как гарантией мира в Сирии, так и помогать укреплению позиций России в регионе в целом.

4. Турция должна укрепить свою независимость от США, а в идеале начать движение к выходу из военной организации НАТО.

5. Курды в Сирии должны получить определенную автономию – с гарантиями их самоуправления, но без возможности раскалывать единое государство.

Движение в сторону осуществления всех этих пунктов позволит укрепить позиции России на Ближнем Востоке.

Это выведет на новый уровень наши отношения с отдельными странами региона и сделает нашу страну удобным для всех модератором в решении основных региональных споров и конфликтов.

То есть незаменимым игроком – что будет важным вкладом в повышение общего геополитического веса России в новом, многополярном мире.

Текст: Петр Акопов
24 января 2018,

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516854420
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