 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Звуки Му. Президент Киргизии посоветовал населению разводить коров, - В.Панфилова
07:23 25.01.2018

Бишкек намерен вернуть трудовых мигрантов к скотоводству на родине

Для развития страны в первую очередь нужно усиливать регионы, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании рабочей группы, созданной в рамках программы "2018 год – год развития регионов". По мнению главы государства, развитию областей препятствует переселение граждан из села в город и трудовая миграция за рубеж. Остановить нежелательные массовые перемещения можно за счет разведения коров – президент считает, что "3–4 дойные коровы с лихвой прокормят одну семью".

Сооронбай Жээнбеков сообщил, что в последующие шесть лет его работы на должности президента развитие регионов станет приоритетным направлением его деятельности. Он отметил, что сельское хозяйство Киргизии испытывает серьезный дефицит финансов и рабочей силы: 382 села из 483 – дотационные, плюс два города, финансово целиком зависимых от центра. В 2017 году из госбюджета в качестве дотаций для регионов было выделено 1 млрд 818 млн сомов (около 1,4 млрд руб.). В этом году сумма выросла до 1 млрд 850 млн сомов (1,5 млрд. руб.). "Наличие 3–4 коров позволит обеспечивать семью… Еще надо обращать внимание на селекцию. Имея четырех коров, можно получать в сутки 60 л молока, а продавая его по 20 сомов, зарабатывать 1200 сомов в день, или 36 тыс. сомов в месяц. Это сопоставимо с доходом мигрантов, и таким образом можно остановить миграцию", – сказал Жээнбеков на первом заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства о местных государственных администрациях и местном самоуправлении. Он напомнил, что в бытность его премьер-министром Киргизии был разработан и принят ряд документов: "Концепция развития регионов", "Программа обеспечения населения чистой питьевой водой" и "Программа улучшения ирригации в стране". "Настало время реализовать эти программы на практике… Особое внимание будет уделено созданию новых рабочих мест в регионах, что приведет к снижению процессов внутренней и внешней миграции. Усилия будут направлены на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, поддержку экспортного потенциала регионов, создание условий для поддержки малого, среднего предпринимательства, привлечение инвестиций, направленных на экономическое развитие регионов", – отметил Жээнбеков.

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Аза Мигранян поставленную президентом цель назвала похвальной. В Киргизии очень серьезный разрыв в уровне развития разных регионов, например Чуйская область заметно опережает другие. "Необходимо выравнивание, чтобы создать равные условия для всего населения. Различие в уровне развития регионов приводит к двум видам миграции. Это ускоренная, внутренняя центробежная миграция, которая приводит к оттоку населения из регионов в столицу и Чуйскую область. И отток трудоспособного населения за рубеж", – сказала "НГ" Аза Мигранян.

По данным Нацбанка Киргизии, на заработках в России находятся около 616 тыс. граждан республики. За 10 месяцев минувшего года трудовые мигранты перевели из РФ в Киргизию более 2 млрд долл. Эксперты считают, что Киргизии необходимо разрабатывать комплексные программы, связанные с усилением конкурентных возможностей в регионах. Еще с советских времен животноводство в республике считалось ведущей отраслью сельского хозяйства.

"Развитие животноводства сегодня могло способствовать в некоторой степени решению проблем и стимулировать экономический рост в Киргизии. Особенно если рассматривать позицию Киргизии в Евразийском союзе (ЕАЭС) и открытый доступ на общий сельскохозяйственный рынок", – считает Мигранян. Но здесь существуют проблемы, которые Киргизия не может преодолеть. Экспорт сельхозпродовольствия, и особенно продукции животноводства, требует ветеринарной и фитосанитарной сертификации. "Эти проблемы сегодня в Киргизии не решены и являются камнем преткновения по расширению экспорта сельхозпродукции в страны ЕАЭС. Поэтому говорить о мелкотоварном производстве на уровне подсобных хозяйств, в качестве драйвера экономического роста в регионах, достаточно сложно", – отметила Мигранян. По ее мнению, республика выиграла бы, реализовав программы создания логистических и торгово-закупочных производственных перерабатывающих центров, объединяющих мелкотоварное производство, начиная с простых форм кооперации в сельском хозяйстве и заканчивая созданием крупных агропромышленных комплексов. При этом, по мнению Мигранян, можно задуматься над включением в эту систему представителей стран ЕАЭС.

"Для комплексного решения проблем страны недостаточно просто вырастить животное. Необходим целый комплекс мер. Это выращивание животных в соответствии с требованиями стандартов технических регламентов; создание производственно-перерабатывающих предприятий и компаний, которые могли стимулировать подобную предпринимательскую деятельность населения. В этом контексте инициатива президента была бы актуальной и востребованной как для населения, так и для экономики республики в целом", – полагает Мигранян.

Депутаты киргизского парламента, серьезно оценивая инициативу президента, в ходе заседания комитета Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике задали вопрос министру сельского хозяйства Нурбеку Мурашеву о том, на какие еще рынки, кроме ЕАЭС, можно поставлять киргизскую сельхозпродукцию. Вопрос актуален еще и потому, что в прошлом году киргизские фермеры не смогли сбыть произведенную продукцию в полном объеме. Мурашев сообщил, что некоторые виды сельхозпродукции готов принимать Китай. "Мы можем поставлять на китайский рынок черешню, картофель. Есть договоренность по разведению лошадей. В целом у нас ограничений нет. Если продукты экологически чистые, то мы можем их ввозить в Китай", – сказал Мурашев, подчеркнув, что экспорт в Китай в 2017 году вырос в 1,5 раза. По словам министра экономики Артема Новикова, с Китаем у Киргизии подписано четыре протокола о поставках мяса птицы, двух видов животного мяса. Еще пять протоколов находятся в процессе обсуждения.

На вопрос "НГ" может ли Бишкек полностью переориентировать экспорт своей продукции с рынка ЕАЭС, где то и дело возникают проблемы с допуском киргизских товаров, на Китай, Аза Мигранян заявила, что и на китайском направлении будет непросто: "У Китая свои стандарты и требования, хотя они не такие жесткие, как стандарты ЕАЭС. Дело в том, что если мы говорим об ориентации Киргизии на сырьевой экспорт, а поставки живых животных или мяса – это сырьевой экспорт, то это один вопрос. И совершенно другой, когда мы говорим о поставке готовой продукции. Развитие этого кластера экономики создало бы рабочие места в Киргизии и стимулировало снижение миграционного оттока. Это одна из целей, которую ставит президент Жээнбеков", – считает Мигранян. По ее мнению, мелкотоварные сельхозпроизводства могут решить проблему увеличения поголовья скота и соответственно увеличить рост сырьевого экспорта. В этом случае в республике должны понимать, что природные ресурсы и потенциал используются неэффективно, с низким уровнем рентабельности. Поэтому говорить предпочтительней об условиях жесткой конкуренции в более технологичном производстве. "Развивать эти направления можно параллельно, если у республики будет достаточно природно-климатических и финансовых ресурсов – разведение крупного рогатого скота требует достаточно серьезных вложений, в том числе на уровне мелкого фермерства", – сказала Мигранян.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

25.01.2018

Источник - Независимая газета
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