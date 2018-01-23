Управление водными ресурсами – это управление здоровьем, - Д.Боккалети

00:55 25.01.2018 Управление водными ресурсами – это управление здоровьем



Джулио Боккалети (Giulio Boccaletti)

Project Syndicate, США



Изменение климата ускоряется, а его последствия усугубляют другие кризисы, связанные с геополитикой и развитием, поэтому роль защиты окружающей среды в сохранении и повышении благополучия человечества становится совершенно очевидной. Понимание этого лежит в основе концепции "планетарного здоровья", направленной на улучшение здоровья человеческой цивилизации и состояния природных систем, от которых она зависит.



Логика этой концепции проста: если мы будет пытаться улучшить здоровье растущего населения планеты, не обращая внимания на здоровье и безопасность наших природных ресурсов, то мы не просто столкнемся с трудностями, стремясь к новым достижениям; мы будет терять уже достигнутый прогресс. Однако ситуация становится более сложной, когда речь заходит о практическом применении данной концепции, особенно при решении связанных проблем обеспечения водными ресурсами, улучшения состояния здоровья и защиты целостности экосистем.



Как минимум с 1854 года, когда Джон Сноу открыл, что холера распространялась через зараженную систему водоснабжения в центральном Лондоне, люди понимают, что грязная вода вредна для здоровья. Деградация экосистем питьевой воды часто приводит к болезням, а защита и укрепление таких экосистем улучшает здоровье населения.



Но хотя сейчас хорошо известно, что прогресс в одной сфере улучшает ситуацию в другой, одного понимания таких дополнительных выгод часто оказывается недостаточно, чтобы стимулировать инвестиции в обе сферы.



Например, инвестиции в защиту водного бассейна позволяют сохранить биоразнообразие и улучшить качество воды в реках этого бассейна, что приносит пользу здоровью человека. Но если поставлена однозначная цель улучшить здоровье людей, тогда может оказаться выгодней инвестировать просто в водоочистные сооружения.



Более убедительный фактор - дополнительные выгоды: инвестиции в одной сфере повышают отдачу от инвестиций в других сферах. В этом сценарии инвестиции в защиту водного бассейна могут быть нацелены не просто на получение прямой отдачи, но и на повышение отдачи от одновременных инвестиций в здоровье людей. Такая дополнительность создает динамику взаимного усиления, улучшающую результаты на всех направлениях.



В хорошо работающих системах водоснабжения уже предпринимаются попытки сбалансировать взаимодополняющие меры. Более того, подобные системы представляют собой мультидисциплинарный триумф человеческой изобретательности и сотрудничества, в котором задействованы инженерные науки, гидрология, государственное управление и городское планирование. Все это оказывает серьезный дополнительный позитивный эффект и на человеческое здоровье, и на экономическое развитие.



В 1933 году, приняв "Закон об администрации долины Теннесси", США учредили агентство, чьей задачей стало строительство гидроэлектростанций на реке Теннесси. Этот закон принес пользу промышленности, сельскому хозяйству, системе контроля за наводнениями, а также помог сохранению природы в долине реки Теннесси, которая до этого считалась одним из самых неблагоприятных регионов страны.



С тех пор правительства многих странах мира осознали потенциал водной инфраструктуры как дополнительного компонента других экономических и социальных мер, в том числе призванных улучшить состояние здоровья населения. Совершенно не случайно один из крупнейших кредитных портфелей Всемирного банка (инвестиции на сумму $35 млрд) составляют водные проекты.



Однако понимание потенциала дополнительных выгод - это только первый шаг. Для достижения максимальных результатов мы должны выработать последовательную стратегию, которая позволяет полностью использовать такие выгоды с наименьшими затратами. Вопрос в том, существует ли оптимальный баланс между мерами экологической защиты и прямыми инвестициями в здоровье, которым власти могли бы руководствоваться для получения максимальной отдачи от инвестиций в оба направления.



Результаты недавнего анализа показывают, что в сельских регионах увеличение числа деревьев вдоль реки на 30% приводит к снижению вероятности заболевания диареей у детей на 4%. Этот результат сравним с инвестициями в улучшение системы канализации и санитарных условий. Но даже если это так, нам еще предстоит выяснить, в какой момент инвестиции в восстановление лесов оказываются лучше инвестиций в улучшение санитарных условий или повышают отдачу от других инвестиций в здравоохранение на максимальную сумму.



Авторы другого исследования выяснили, что примерно 42% глобального бремени малярии, в том числе полмиллиона смертей каждый год, можно устранить с помощью мер, направленных на решение проблем землепользования, вырубки лесов, управления водными ресурсами, планирования поселений. Однако в исследовании не учитываются потенциальные выгоды от применения инсектицидных москитных сеток в качестве инструмента борьбы с малярией, что исключает возможность сравнения отдачи от инвестиций в эти два направления.



Примерно 40% источников воды для городов мира деградировали в высокой или умеренной степени. Отходы сельского хозяйства и из других источников повышают стоимость очистки воды, при этом потеря естественной растительности и деградация земли способны изменить привычное течение воды. Все это может негативно отразится на обеспечении водой, повышая необходимость хранить воду в контейнерах (бочки, баки, бетонные емкости), где обычно заводятся личинки москитов. Можем ли мы доказать, что восстановление экосистемы водного бассейна позволяет добиться большего, чем инсектициды или москитные сетки, в борьбе за снижение заболеваемости малярией (и денге) в городах?



Во всех этих случаях поиск наилучшего варианта требует знания не просто сравнительного вклада разных мер, но и понимания того, как они дополняют друг друга. В мире с ограниченными ресурсами власти должны расставлять приоритеты в инвестициях, в том числе отделяя необходимое от желаемого. Именно поэтому жизненно важно найти способы выявления этих дополнительных эффектов и получения максимальной отдачи от них.



Примерно 2,1 млрд человек в мире не имеют доступа к чистой, легкодоступной воде в доме, а в два с лишним раза больше людей - шокирующие 4,5 млрд - не имеют безопасной, управляемой системы канализации. Это серьезно ухудшает показатели здоровья и способствует загрязнению рек. При этом все большее число людей в мире, в том числе многие из тех, кто не имеет доступа к чистой воде и услугам канализации, ощущают на себе последствия деградации окружающей среды и изменения климата. Именно поэтому так важен сейчас поиск решений, которые одновременно способствуют защите природы, обеспечению водой и улучшению здоровья людей. Специалисты мирового здравоохранения и экологи должны начать теснее сотрудничать, занимаясь поиском этих решений, и убедить политиков применять их на практике. Источник - Иносми

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