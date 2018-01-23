Asia Times: Сможет ли Турция загнать США в сирийский тупик?

00:40 25.01.2018 Asia Times: Сможет ли Турция загнать США в сирийский тупик?



Вполне возможно, что курды, полностью разочарованные неспособностью США прийти на помощь, могут в конечном итоге заключить сделку с Россией



Заседание Совета Безопасности ООН по военной операции Турции в Сирии напоминало собаку, которая разучилась лаять. Не последовало никаких заявлений. Совбез ООН не осудил действия Турции, пишет М. К. Бхадракумар в статье для Asia Times.



Мировые державы пока оценивают намерения Турции. До настоящего момента президент Турции Реджеп Эрдоган вел мастерскую игру. С одной стороны, ему удалось заручиться поддержкой двух основных оппозиционных партий и достигнуть внутреннего консенсуса, который предоставляет ему свободу действий за рубежом. С другой стороны, Эрдоган пользуется широкой поддержкой граждан Турции, что подрывает эффективность давления со стороны международной общественности. Эрдоган придерживается принципа "защиты границ Турции". С этим принципом трудно поспорить. Даже НАТО признает легитимность турецкой операции, направленной на защиту собственных границ.



Значимость сирийского Африна для Турции также хорошо известна. Африн граничит с турецкими пограничными провинциями Хатай и Килис и предоставляет доступ к горному хребту Аманос, где курдские партизаны сражаются с турецкой армией. С 2016 года курдские группировки, расположенные в Африне, накопили большим запас оружия благодаря военным поставкам из США, включая минометы, гранатометы MK 19, тяжелые противотанковые ракетные комплексы BGM-71 TOW, разведывательную аппаратуру, переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и т. д.



Кроме того, сирийский регион Африн примыкает к восточному побережью Средиземного моря, что представляет особый интерес для курдов. На четвертый день с момента начала турецкой операции "Оливковая ветвь", 23 января, военным Турции удалось расширить зону боевых действий. Турецкие силы также появились к востоку от Африна и намереваются вытеснить курдских бойцов, которые в настоящее время контролируют около 65% турецкой границы с Сирией.



На заседании Совета национальной обороны, прошедшем в Анкаре во вторник, 23 января, было объявлено: "Наша операция будет продолжена до тех пор, пока сепаратистская террористическая организация не будет полностью вытеснена из этого региона и около 3,5 млн граждан Сирии, которые нашли убежище в Турции, не смогут вернуться обратно на Родину".



Эрдоган весьма ободрен невнятной международной реакцией. В его тоне появились явные воинственные нотки, что контрастирует со скромным требованием, озвученным несколько дней назад, когда он согласовывал с Россией начало операции.



"У нас нет времени на то, чтобы выслушивать мнение других стран о нашей операции. Решение о начале операции было одобрено народом. Мы не дадим никакой отсрочки кучке недостойных, собравшихся у наших границ", - заявил Эрдоган.



Разумеется, осложнение российско-американских отношений сыграло Эрдогану на руку. В тоже время заявления Трампа о растущем влиянии Ирана в Сирии объясняют, почему Тегеран безмолвствует в момент, когда Турция громит единственных надежных союзников США на сирийской шахматной доске.



Согласно сообщениям из Ирана, курдские подразделения внезапно покинули свои позиции в районе богатого нефтью сирийского Дэйр-эз-Зора и района, расположенного вблизи иракского города Эль-Кайм. Действительно, если Турция продолжит развивать военный успех на севере Сирии, то курдам придется покинуть районы вокруг Ракки и Дэйр-эз-Зора. Подобное развитие событий аннулирует масштабные территориальные завоевания поддерживаемых США курдских группировок в восточном районе Сирии, что сократит возможности США для блокирования наземного маршрута между Ираном и Ливаном, проходящим через территорию Ирака и Сирии.



Россия пытается убедить курдов передать Африн и сирийские нефтяные месторождения правительству Сирии в обмен на ограничение военных действий со стороны Турции. Вполне возможно, что курды, полностью разочарованные неспособностью США прийти на помощь, могут в конечном итоге заключить сделку с Россией.



Если турецкая операция в Африне преуспеет, а сирийские правительственные силы возьмут под контроль провинцию Идлиб, курдские планы, молчаливо поддерживаемые Вашингтоном, об установлении контроля над северной территорией Сирии, предоставляющей выход к Средиземному морю, станут несбыточными.



В случае переговоров с США Турция будет требовать от Пентагона окончательной ликвидации любых альянсов или квазиальянсов с сирийскими курдами. Эрдоган может создать для США такие условия на севере Сирии, которые сделают любые планы Пентагона о бессрочном расположении американских солдат на севере Сирии бессмысленными. У США нет выбора, кроме как помнить о важности Турции как страны-члена НАТО, в то время как новая холодная война с Россией и Китаем набирает обороты.



Максим Исаев Источник - REGNUM

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