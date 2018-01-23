Как Казмининформ Абаев борется с мысле-преступниками, - М.Асипов

00:39 25.01.2018 Как Абаев охотится за мыслепреступлениями



МАРАТ АСИПОВ



Правительство требует от граждан максимальной открытости, но сами члены правительства хотят оставаться в тени



Министр информации и коммуникаций Даурен АБАЕВ будет осваивать 1,6 млрд тенге, чтобы разработать систему, позволяющую определить, кого из казахстанских пользователей интернета можно сажать за экстремистские высказывания, разжигание разной розни и прочие отклонения от линии партии и правительства.



"Самое главное в нашей работе - это контроль. Поэтому до конца следующего года мы внедрим автоматическую систему контроля, данная система будет контролировать весь интернет, проводить обзор информации в интернете. Конечно, для этого необходимо время, я уверен, что мы реализуем этот проект", - объяснял депутатам министр.



Внедрение тотального контроля за мыслепреступлениями – это дело ближайшего будущего. А пока издатели информационных порталов пытаются понять, как читатели могут комментировать опубликованные в интернете материалы.



Из-за абаевских поправок в закон о средствах массовой информации нам пришлось вообще отключить комментирование на Ratel.kz. По новым правилам комментатор должен разоблачиться перед Абаевым и показать все свои персональные данные, зарегистрировавшись на сайте с помощью электронно-цифровой подписи. Либо сообщить нам номер зарегистрированного на него телефона, чтобы мы отправили ему СМС с разовым кодом. Тогда Абаеву будет легче разыскать человека, имеющего свое мнение. Зачем ему это нужно? Поставить номер на прослушку? Следить за личной жизнью пользователя? Узнать, какие сайты он просматривает ночью под одеялом?



Как бы то ни было, оставить комментарий под статьей можно только на этих условиях. Но платить за СМС с кодом довольно накладно. Особенно, если сайт начинают атаковать боты, восхваляющие какого-нибудь министра или очередное послание, причем с одного IP-адреса. И вообще, требовать от посетителей авторизации в угоду Абаеву нам не хочется.



В общем, чиновники требуют от граждан полной открытости и желают потратить на это миллиарды тенге налогоплательщиков. Но когда речь заходит о делах самих министров - хоть бывших, хоть нынешних - власти делают все, чтобы граждане находились в счастливом неведении.



Зачем, допустим, людям знать, как члены правительства и члены их семей становятся миллиардерами без отрыва от производства?



Дважды вице-премьер Умирзак ШУКЕЕВ вообще считает неприличным интересоваться размерами бонусов сотрудников фонда "Самрук-Казына".



За что, например, посадили в тюрьму бывшего председателя Комитета национальной безопасности Нартая ДУТБАЕВА? Между прочим, вполне себе твердого нуротановца, много лет боровшегося с инакомыслием.



Главный идеолог страны Баглан МАЙЛЫБАЕВ отправился на нары едва ли не из кресла заместителя главы администрации президента? Его тоже судили тайно. Он, конечно, совсем не ангел, но мы же не знаем: а вдруг он все-таки сделал раз в жизни что-то хорошее и теперь страдает за правое дело?



Юные мажоры получают многомиллионные бонусы, учатся за границей без отрыва от государственной службы и работы в квазигосударственных структурах. Кто эти люди, и за какие заслуги едва окончивших вуз молодых людей назначают директорами департаментов, членами советов директоров банков, ставят во главе крупных компаний? И ведь не только болашаковцы, но и многие большие начальники занимают свои посты только потому, что где-то удачно выступили на свадьбе, засветились с нужными инициативами или просто в нежном возрасте сидели на одних и тех же горшках с сильными мира сего.



Роль папы, мамы, дяди, тети, свата и брата в их судьбе – это тайна семейной жизни, не подлежащая обсуждению. Между тем ребятки пилят миллиардные бюджеты, раздают в кредит деньги Нацфонда под мизерные проценты на десятилетия. Бюджет, как и кадровая политика, уже давно не обсуждается, а просто принимается как данность.



Если предположить, что, поправляя закон, Абаев делает все, чтобы его подрастающие детки тоже имели эксклюзивный доступ к социальному лифту, о существовании которого простые смертные даже знать не должны, то ограничения свободы слова можно объяснить только этим.



Как заявил в интервью Ratel.kz руководитель мониторинговой группы ОЭСР по Казахстану Дмитрий КОТЛЯР, в Минфине могут знать, кто из граждан Казахстана купил в Париже квартиру за 65 млн евро. Но минфиновцы, как и Абаев, вероятно, полагают, что знания умножают скорбь, поэтому не спешат делиться этой информацией с населением.



Я уже не говорю про декларации о доходах. Мы до сих пор не получили ответ от Агентства по делам государственной службы на запрос о том, откуда на счетах компании дочери руководителя Конституционного совета Кайрата МАМИ появились миллиарды тенге собственных средств. Зачем нам это знать? Ну, хотя бы для того, чтобы было бы хоть какое-то рациональное объяснение тому, почему наши люди все меньше верят судебной системе, которую Мами совершенствовал много лет.



Пока Казахстан терпит поражение за поражением в судах по искам Анатола СТАТИ, по которым было заморожено 38 миллиардов долларов, депутаты молчат как рыба об лед. Как минимум должна быть назначена парламентская комиссия, чтобы выяснить, кто персонально лажанулся, кто именно кошмарил инвестора и прибрал к рукам его бизнес. Но депутатов давно построили, теперь осталось привести к одному знаменателю и прессу, и читателей.



Впрочем, блоки на информацию были всегда.



Нам, к примеру, пришлось судиться, чтобы в Павлодарской области раскрыли информацию о получателях сельскохозяйственных субсидий. За несколько часов до финального судебного заседания чиновники вывесили в сети списки, ознакомления с которыми мы добивались несколько месяцев. Судья решил, что после этого спорить не о чем, поэтому по всем пунктам нашего иска мы получили отказ.



Абаев оказался похитрее павлодарских аграриев. Когда общественники подали в суд на министерство, требуя огласить, между какими СМИ распределили два миллиарда государственного заказа, представитель юридической службы Министерства информации и коммуникаций добился, чтобы процесс был закрытым. Прессу удалили из зала, поскольку людям не стоит знать, как ведомство Абаева распределяет деньги налогоплательщиков.



Возможно, удачный опыт неправедных с нашей точки зрения судебных разборок с журналистами, которые устроил бывший министр государственных доходов Зейнулла КАКИМЖАНОВ, вдохновил Абаева на новый подвиг по ликвидации сведений о бюджетных средствах из информационного поля. Напомним, Какимжанов добился, чтобы процесс против журналистов Ratel.kz и Forbes.kz проводился в закрытом режиме. В результате судья ЖУМАМУРАТОВ, не опасаясь внимания прессы, провел скандальный процесс в тишине и вынес ничем не мотивированное решение в пользу Какимжановых, отсудивших свыше 50 млн тенге у двух популярных изданий. Закрытость процесса позволила судье Жумамуратову проигнорировать официальные документы и факты, о которых сообщали Геннадий БЕНДИЦКИЙ и Александр ВОРОТИЛОВ, писавшие об особенностях ведения бизнеса Какимжановым-отцом и Какимжановым-сыном. Мы теперь вынуждены обращаться в Комитет ООН по правам человека, потому что в Казахстане нет шансов на непредвзятое судебное решение.



Мы понимаем: где Абаев учился, там Какимжанов преподавал. К несчастью для страны, именно они рулят повесткой дня.



Им уже мало просто заткнуть рот любому, кто посмеет говорить о них. Осталось только залезть в мозг и гасить идеи задолго до того, как они будут сформулированы.



На это дело Абаев потратит 1,6 миллиарда тенге налогоплательщиков.



Одно только успокаивает. Существующая система освоения бюджетных средств не предполагает качественного исполнения государственного заказа. Грубо говоря, средства распилят еще на дальних подступах, да еще дорого купят скверную технику, которую так и не смогут запустить.



Пусть хоть какая-то будет польза от коррупции. Источник - Ratel.kz

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