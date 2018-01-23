В Московском районе Кыргызстана назревает дунгано-кыргызский межнацконфликт

00:04 25.01.2018 В Московском районе Кыргызстана назревает межнациональный конфликт



В селе Александровка Московского района Чуйской области Кыргызстана назревает межнациональный конфликт. Об этом ИА "24.kg" сообщили очевидцы.



По их словам, близятся выборы в сельский кенеш, которые назначены на 28 января. Всего на 21 мандат претендуют 106 кандидатов, но за двумя селами (Беш-Курак и Александровка) закреплены два округа: 6 мест за селом Беш-Курук, а 8 - за Александровкой. Оставшиеся 7 других мест разделят между собой еще три села. В Беш-Куруке проживают преимущественно кыргызы, в Александровке - дунгане. Отметим, что прошедшая летом избирательная кампания также едва не привела к столкновениям на межнациональной почве.



Как рассказали ИА "24.kg", представители Беш-Курука требуют, чтобы кандидаты-дунгане из Александровки сняли кандидатуры в их пользу. Остальные мандаты также предлагается поделить между тремя другими айылами.



По информации УВД Московского района, обстановка в селе напряженная. Среди жителей сотрудники милиции проводят разъяснительную работу, подключены аксакалы обоих сел и дружинники.



Дарья ПОДОЛЬСКАЯ Источник - 24.kg

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