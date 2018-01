Умерла писатель-фантаст Урсула Ле Гуин

21:38 24.01.2018 Воспитательница Земноморья



На 89-м году жизни умерла Урсула Кребер Ле Гуин - американская писательница и публицист, автор вошедшего в канон фэнтези ХХ века цикла романов о Земноморье.



Несмотря на то что Урсула Ле Гуин много лет не писала новых романов, она совсем не выпадала из литературной жизни. Ее активно "пропагандировали" поклонники - среди прочих: Нил Гейман, Стивен Кинг и Салман Рушди. Она с 2010-го активно вела блог, довольно-таки яростный, где писала о литературе и обществе, о женском вопросе и о старости. Ее последняя книга, вышедшая в августе прошлого года, собрание эссе "Не теряя времени: размышляя о главном" ("No time to spare: Thinking about what matters") вышла в августе 2017-го, к большому восторгу критиков. Вместе с книгой 2004-го "Волны разума: разговоры и эссе о писателе, читателе и воображении" ("The Wave in the Mind: Talks and Essays on the Writer, the Reader, and the Imagination") ее эссеистика теперь ждет перевода на русский, и, возможно, многое - от рассуждений о судьбах женщин и их роли до размышлений о роли языка - окажется здесь русскому читателю важно и близко.



Вообще, всякий раз, когда Ле Гуин выныривала из забытья, куда добровольно отправляются романисты, отказывающиеся писать новые романы, оказывалось, что мысль ее все так же остра, а суждения бескомпромиссны. Ее до последнего считали одним из главных претендентов на Нобелевскую премию: мол, раз уж расширять границы жанра, то давать за настоящую фантастику. Кстати, Кадзуо Исигуро, лауреата прошлого года, и его роман "Не отпускай меня" Ле Гуин считала ненастоящей фантастикой и разнесла книгу в пух и прах как подделку. Да и за слово "претендент" ей бы от нас досталось: Ле Гуин много писала об опрессии языка и сама старалась пользоваться множественным числом, чтобы избежать выбора между мужским и женским.



Вся эта сторона Ле Гуин, наверное, не слишком знакома русскому читателю. То есть мы, конечно, знали и любили ее по "Волшебнику Земноморья". Но первый, собственно, и прославивший ее роман "Левая рука тьмы" (1969), в котором описана планета, населенная гермафродитами, был опубликован только в 1990-х и прочитан уже немногими. Между тем это был один из ее первых опытов по постижению общественного устройства - убрать гендер и посмотреть, что тогда останется.



Того извода фантастики как проводника прогрессивных идей через антиутопические сказки у нас и у самих было навалом. Мы, возможно, не разделяли ее убеждений - она была для нас не про дао, не про вторую волну феминизма, а про то, что у воображаемых миров может быть вполне конкретная воспитательная функция, что мир фантастики существует только для того, чтобы мы получше взглянули на свой и осознали все его несовершенства. Так и "Волшебник" с его многочисленными мирами был историей вполне людских ошибок. Так, например, "Порог", одна из самых прочитанных в России книг Ле Гуин, вышедший отдельной книгой аж в конце 1980-х, рассказывал о подростках, которым сказочная страна дает не больше утешения, чем реальная, в которой другой мир становится еще более важным испытанием.



В одном старом интервью Ле Гуин называла детей "моральными монстрами" и говорила, что их воображение требуется тренировать, чтобы развить понимание и эмпатию.



Она часто повторяла, что человек только тогда может действовать морально или ответственно, когда может вообразить себе последствия своих действий, и "приятная миссия" писателя состоит в том, чтобы давать воображению полезную и такую нужную пищу.



Даже если романы Ле Гуин окажутся памятником забытых идей ХХ века и завтрашний читатель уже не сможет читать их с нашим восторгом, они заодно будут напоминать нам об утопичной программе прошлого столетия - напоминая о худшем и воображая его, строить и пропагандировать лучший мир. В последние годы Ле Гуин стала резковата в суждениях, потому что никак не могла понять, отчего человечество все никак не перевоспитается. Боюсь, живи она дольше, мы бы разочаровали ее еще больше.



Лиза Биргер Источник - kommersant.ru

