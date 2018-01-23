Позиция России непорядочная по отношению сразу и к Сирии, к Ирану и, разумеется, к курдам, - Э.Лимонов

14:14 24.01.2018 Лимонов о России, Турции и Курдистане



Оливковая ветвь смерти



Турецкая армия в субботу отбомбила северо-западную территорию сирийского Курдистана - район, называемый Африн. Там проживают около 1,5 миллиона курдов, вполне внушительное население, таким образом.



Ну отбомбить сирийских курдов, не имеющих авиации (кстати, авиации ведь не имели и джихадисты ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), было занятием скорее вполне безопасным для турецких самолетов. По разным сведениям, самолетов было то ли 72, то ли 86, но в любом случае отбомбили позиции сил "Отрядов курдской самообороны" и партии "Демократический Союз".



По первоначальным данным от Sky News Arabia, при бомбежках погибли девять человек - шесть мирных жителей и три бойца курдских сил самообороны.



А в воскресенье началась наземная операция. В Африн устремились турецкие танки и турецкий спецназ.



"Операция будет проводиться в четыре этапа, террористические организации будут уничтожены, после чего будет создана 30-километровая зона безопасности", - сообщили турецкие военные.



Если сравнивать с Донбассом, это как если бы началось украинское наступление на ДНР и ЛНР. Но не будем сравнивать с Донбассом.



Наземный этап операции начался в воскресенье.



Вместе, а точнее впереди турецких танков и спецназа идут союзники турок - "Сирийская Свободная Армия". Насколько я понимаю, это сведенные вместе племенные объединения живущих в этих же местах туркоманов, близких к туркам по происхождению, и арабов.



Турки утверждают, что они вошли и в район Африн, и в город с тем же именем.



Если верить турецкой стороне, то турецкая бронетехника якобы не сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны сил самообороны курдов.



Но вот что утверждают курдские источники.



Представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман:



"Несмотря на ожесточенные столкновения, Турция и ее группировки не смогли войти в Африн. На границе турки убрали поставленные ими стены, чтобы зайти с земли в Африн. Но они получили жесткое сопротивление, и в результате им пришлось отступить".



Нури Махмуди в Сирийском Курдистане:



"Все наземные военные атаки Турции против Африна были отражены, и они (турецкие военные) были вынуждены отступить".



Бируск Хасак, из Сирийского Курдистана:



"Турецкие силы были отброшены после ожесточенных столкновений".



А что сирийские власти?



Министр иностранных дел Сирии Фейсал Мехдед сообщил еще перед вторжением:



"Сирийская авиация собьет всякий турецкий самолет, который вторгнется в ее воздушное пространство".



Как мы знаем, не сбили, хотя у Сирии есть чем сбивать. И российские ВКС присутствуют еще на авиабазе Хмеймим.



Иран?



Иран потребовал немедленно прекратить турецкую операцию в Африне.



Россия?



В лице Лаврова призвала обе стороны конфликта (Турцию и курдов) быть сдержанными.



Между тем и Сирию, и Иран, и Россию, и Турцию, казалось бы, связывают соглашения о взаимном согласии и мире в регионе.



Ходили слухи, что Россия намерена обратиться в Совет Безопасности ООН с жалобой на поведение Турции.



Однако обратилась (на мой взгляд, неожиданно) Франция.



Мевлют Чавушоглу выразил турецкий взгляд на эту инициативу:



"Если Франция или другая страна вынесет эту тему на Совет Безопасности ООН, она окажется в положении страны, которая стоит рядом с террористами. Мы не видим возможности выноса темы нашей операции в Африне в ООН".



В приведенной фразе видна напористая наглость Турции, региональной державы, между тем бросившей вдруг вызов крупнейшим мировым державам, Франции в частности.



К концу дня понедельника выяснилось:



Евросоюз и США выступили против вторжения Турции в Сирийский Курдистан.



НАТО, впрочем, заявило, что Турция имеет право на отстаивание своих национальных интересов.



Совбез ООн не включил предложение Франции об Африне в повестку дня понедельничного заседания, вопреки стараниям министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.



Эрдоган заявил, что операция в сирийском Африне была согласована с Москвой, сообщило агенство Anadolu. "Турция не отступится от операции в Африне, и у нее есть соглашение с Россией", - так процитировала Эрдогана турецкая газета "Йени Шафак".



Йылдырым, премьер-министр Турции:



"У России не было возражений (против операции)".



Antony Skinner, аналитик, США:



"Турция не бросилась бы в тотальное наступление, наземное и воздушное, без благословения Москвы".



Москву за два дня до начала операции в Африне действительно посетили высокопоставленные турецкие военные - командующий и глава разведки. И российский военный контингент вдруг исчез из Африна, российские военные удалились в соседний регион.



Лавров:



"Операция Турции стала ответом на действия США".



И Лавров же объясняет:



подвигнуть Турцию к вторжению в Африн могло известие о том, что курды вольются в новые приграничные силы безопасности, создаваемые США с заявленной целью предотвращения возрождения остатков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ходили слухи, что эти силы будут насчитывать до 30 тысяч бойцов, и половину составят курды. То есть в агрессии Турции виноваты США. Мы поняли.



Дмитрий Песков:



"Россия находится в контакте как с Дамаском, так и с Анкарой. Россия внимательно наблюдает за гуманитарными аспектами, которые связаны с происходящим сейчас в районе Африна. Россия выступает за сохранение территориальной целостности Сирии".



Мы поняли.



Положение в Африне на вечер понедельника, сводная справка.



Туркоманам, членам турецких националистических организаций и спецназу Турции действительно удалось вначале захватить десять населенных пунктов на курдской территории и продвинуться на 11 километров.



Однако затем курдские отряды (не следует забывать, что они храбро и результативно сражались против крепких джихадистов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и изгнали их) вытеснили турок и Сирийскую Свободную Армию из большинства захваченных было турками и исламистами территорий.



Турецкая сторона потеряла пять танков, не менее 30 убитыми, и до сотни ранены.



Потери курдов около 20 человек (11 убитых только в Африне, в том числе шесть детей). В рядах курдских ополченцев погибли восемь бойцов.



Перспективы.



Вряд ли турки пойдут дальше на восток, на Манбидж, где у курдов сосредоточены главные силы. Скорее проведут лимитированный погром в Африне.



Мораль.



Позиция России непорядочная по отношению сразу и к Сирии, к Ирану и, разумеется, к курдам. Курдов, кстати, в РФ проживает значительное количество - около 700000. Курды уже обвиняют Россию в предательстве.



Россия, по моему мнению, во внешней политике совершает последние годы одну и ту же ошибку. Она хочет быть всем мила, от всех равноудалена и ко всем равно приближена.



Боюсь, что Россия может стать всеми дружно нелюбима, и как следствие - всеми ненавидима.



Эдуард Лимонов Источник - REGNUM

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