По следам предков. О том, как туркменка из Москвы узнала, что она таджичка

14:09 24.01.2018 Необычную историю о поисках своих корней нам рассказала молодая и перспективная Гулендам Бешимова, которая работает менеджером в Москве. Она всегда жила и чувствовала себя в Туркменистане чужой, и поэтому желание найти свои корни, узнать о своей принадлежности усиливалось с каждым годом. Она искала долго и упорно. В начале января она приехала в Душанбе и уже точно поняла, что это и есть земля ее предков.



Мы приводим ее рассказ полностью. Хотим ей сказать спасибо за искренность. Рады, что она нашла себя и свои корни на таджикской земле. Девушка собирается повторить поездку на родину предков на Навруз.



Меня зовут Гулендам, я родилась в Туркмении, но живу в России больше 20 лет.



Периодически езжу в Туркменистан посетить могилы предков и увидеться с дальней родней.



И с каждым посещением у меня складывалось впечатление, что это не моя родина, люди другие, нравы другие, еда и та другая, не та, что готовилась в нашей семье и в нашем поселке.



Поселок, где я выросла, назывался Дейнау, он неподалеку от города Туркменабада. Там люди одевались по-другому, говорили на туркменском, но с другим диалектом, чисто туркменский язык я понимала с трудом. Мои бабушки и тети готовили другую пищу, пекли другие лепешки, не такие как пекли во всем Туркменистане.



Лет 7 назад я начала интересоваться своими предками, кто они, чем занимались? Сложность была в том, что старшее поколение уже давно ушли из жизни, приходилось по кускам собирать информацию о моем деде и прадеде.



Будучи ребенком я слышала от бабушки, что предки бежали от преследования Красной Армии, пряча свое золото в пустыне. Вернувшись за ним через несколько лет, они не нашли его, но это уже совсем другая история.



В последние годы я все время спрашивала у мамы, почему, если мы туркмены, мы так не похожи на них, мама отвечала просто: "Туркмены же разные". Ну как разные? Нет, мы абсолютно другие. Был бы жив отец, он многое бы рассказал, конечно.



Год назад, поехав в очередной раз в Туркмению, в гостях у дяди (он младший брат отца) я опять стала задавать вопросы. Он сказал, что его мама таджичка. Таджичка? Моя бабушка таджичка! Боже мой, ну почему я только сейчас об этом узнаю.



- А дед? – спросила я.



- Вроде туркмен, – ответил он



Это "вроде" как-то неспокойно залегло в моей голове.



Мои дед и прадед были имамами, писали на арабском, так и не приняв кириллицу. Сегодня одна из улиц нашего поселка и школа названы в честь моего деда.



Несколько месяцев назад я спросила у мамы (они из одного поселка с отцом):



- Неужели не было в вашем детстве разговоров откуда ваши родители, деды?



Мама ответила, что помнит, как часто приезжала родня из Бухары, как они туда ездили, границ еще таких не было.



Стоп!



Бухара? Раньше, до прихода Советской власти это же была одна территория, и таджиков там было много. Боже мой, потихоньку картина начинала складываться.



Я спросила осторожно:



- Мама, значит Вы таджичка?



- Ну да, наверно, - ответила она



Вот оно! Значит мы таджики, пазлы складываются, - подумала я



Так случилось, что живя в России, еще некоторое время живя в Европе и в Турции, я как будто бы искала свое место в этом мире.



Пару раз во сне приходили мои предки и садились рядом - умершие, которых я помнила и более старше, которых я никогда не видела.



Сейчас я понимаю, что они поддерживали меня в моем поиске, давали понять, что я на правильном пути.



В конце прошлого года меня безумно стало тянуть в Таджикистан, на родину предков.



Так как предрассудков относительно Таджикистана в России много, то ехать было страшно, да еще одной, да еще женщине, абсолютно не зная никого. Я долго думала и собиралась с мыслями. Помолилась. Вот тогда и родилось твердое убеждение: обязательно ехать!



Вот оно родное



И вот я в Душанбе. Выхожу из аэропорта. Пока шла к машине, сердце выпрыгивало из груди. Боже мой, откуда такие волнения! Я приказала себе успокоиться. Приехав в гостиницу, я тихонько закрылась и никуда в тот день так и не вышла.



Утром я вышла на пробежку, пробегая по улочкам к парку, я видела такие же дома как в нашем поселке, из ворот выходили бабушки, в таком же стиле одежды, как и у моих бабушек и теть. Родные мы, Боже мой, это вы таджики, это мы таджики! Родные лица!



Каждый день был полон сюрпризов. Та же знакомая еда с детства, знакомство с новыми людьми, просто так на улице, в транспорте, на экскурсии. Улыбка, не сходила с моего лица.



Я побывала во многих местах, но еще столько не успела посмотреть. Была в Гиссарской крепости. Здесь по карте, благодаря гиду-историку в Гиссаре, я примерно выстроила маршрут, по которому могли передвигаться мои предки. Осели частично в Бухаре, частично в Туркмении в месте, граничащем с Узбекистаном. Потом всех записывали как туркменов, так было удобно советской власти при разделении территорий.



Это разнообразие в национальных вещах, узоры, цвета, все это для меня родное



Родные мои, как же я вас люблю!



Анализирую сегодня свою жизнь, занимаясь профессиональной деятельностью, я встречалась с людьми разных национальностей. И получилось так, что с таджиками всегда складывались отношения теплые и гармоничные.



Видимо родовая принадлежность на интуитивном уровне давала о себе знать.



Окраина Душанбе, горная местность, я ходила и смотрела в землю, как же было приятно смотреть и ходить по этой земле. Вот ОНО! Родное!



Последний день в Душанбе



Как же мне было грустно покидать землю предков, но я дала себе слово вернуться. В святых писаниях говорится: "Почитай мать и отца своих"



Теперь я понимаю эти священные слова, как помни свой род, почитай своих предков.



В психологии есть такое понятие как принадлежность. Самоидентификация. Как это важно, знать кто ты, откуда, кем и откуда были твои предки.



Так вот я нашла свою принадлежность после долгих поисков. Появилась какая-то неведомая сила, ощущения твердости под ногами! Ты нашел свое место в роду - это дорогого стоит. Психологи скажут, что это важно для личности человека. Я ощутила эту великую важность и силу, и это негромкие слова. Когда ты наконец-то находишь своем место в этом мире!



Последний день в Душанбе



Спасибо вам, таджики, спасибо родные мои, за ваши лица, за ваши улыбки, за вашу доброту и сердечность!



Я вернусь… тянет! Источник - migrant.news.tj

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