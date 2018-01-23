 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Доходы населения Казахстана в динамике: лукавая статистика
13:20 24.01.2018

Почему не стоит доверять средней зарплате наемных работников и ВВП

Когда в межстрановых сравнениях говорят о благосостоянии населения, то в качестве сравнения берут обычно или величину ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, или среднемесячную или среднегодовую заработную плату. В Казахстане, если судить по уровню заработной платы наемных работников, картина вырисовывается очень и очень обнадеживающая - рост за 17 лет в 10 раз. Правда, данные приводятся в национальной валюте. Но зато налицо постоянный рост.

Другое впечатление складывается, если взять данные по средней заработной плате в переводе в доллары США - из-за девальвации тенге после 2013 года она только падала, хотя в 2017 году и наметился небольшой рост и, возможно, он продлится и в 2018 году. В общем, для Казахстана отметкой "старые добрые времена" стал 2013 год. И когда в стране удастся вернуться к этому же уровню заработных плат в валюте, пока непонятно.

Но в реальности среднемесячная номинальная зарплата - это весьма и весьма отдаленный от жизни показатель. На это есть следующие причины:

Далеко не все (особенно в Казахстане, где 1,55 млн граждан официально названы "непродуктивно самозанятыми") являются наемными работниками с заработной платой
Заработная плата является не единственным источником дохода
Заработная плата делится на всех членов семьи, в том числе и нетрудоспособных
Не берется в учет сумма расходов.
Гораздо лучше отражают экономическое состояние населения доходы и расходы граждан.

В статистических сборниках с 2008 по 2016 год эти данные есть. Сведения за 2017 год пока не представлены.

Если взять доходы, то становится очевидно, что они намного ниже заработной платы - в 2008 году при годовой зарплате в 729?660 тенге доходы ниже в 2,97 раза. В 2016 году заработная плата за год составила 1?775?856 тенге, а доходы 533?561 тенге - ниже в 3,33 раза. Как видно, разрыв между заработной платой и доходами увеличивается. Это соотношение - разница между зарплатой и доходами в три раза - примерно соответствует показателям занятости. В стране 6,4 миллиона наемных работников, получающих заработную плату, и 18 миллионов населения, то есть соотношение также 1 к 3.

В таблице ниже рассчитана величина разницы между расходами и доходами. Минимума она достигла в 2011 году, а максимума - в 2010 году. Эта разница как раз и позволяет людям копить деньги. Однако с учетом инфляции и девальвации 31 тысяча тенге в 2016 году на самом деле меньше 25 тысяч тенге в 2008 году.

Если взять относительный прирост доходов и расходов, то выяснится, что скорость роста расходов в тенге немного ниже, а в процентах немного выше, чем у доходов. Но в целом и те, и другие выросли в 2016 году по сравнению с 2008 годом на 120%.

Однако важен не только общий рост, но и изменение структуры. Если посмотреть, сколько сейчас составляют доходы от трудовой деятельности в общей структуре, то очевидно, что они снизились с 81,5% в общих доходах до 78,3%. Это фактически говорит о том, что все колебания находятся в пределах статистической погрешности.

А из чего на самом деле складываются доходы казахстанца? В 2016 году они распределялись так:

доход от работы по найму - 68,0%
доход от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности - 10,3%
пенсии - 14,9%
пособия - 2,8%
стипендии - 0,4%
материальная помощь от родственников, знакомых, алименты - 2,7%
доход от собственности - 0,4%
прочие денежные поступления - 0,4%

Тут видно, что самозанятые не стремятся показывать свои доходы, и в целом Казахстан не очень социальное государство - пособия и пенсии очень маленькие. Также у казахстанцев маловато инвестиционных доходов. Не исключено, что это связано с отсутствием доступных и понятных инвестиционных инструментов.

По расходам примерно такая же картина: потребительские расходы составляют от 92,3 до 93,8% от общих. Ситуация меняется слабо - все уходит на потребление, на накопление и инвестирование остается очень мало.

В целом расходы у казахстанцев в 2016 году были следующие:

продовольственные товары - 45,8%
непродовольственные товары - 25,2%
платные услуги - 21,8%
материальная помощь родственникам, знакомым, алименты - 3,4%
налоги, платежи и другие выплаты - 0,2%
погашение кредита и долга - 3,6%.

Как видно, самый большой вид расходов - это еда. С другой стороны, нельзя не отметить маленькую долю налогов, выплачиваемых непосредственно людьми, а не у источника выплаты - это, кстати, отчасти компенсирует малую долю в доходах в виде социальных пособий.

Но есть в вопросе расходов и доходов населения и региональный аспект - в некоторых регионах население в среднем иногда впадает в минус и тратит больше заработанного. Это свидетельствует о нарастании бедности и слабой финансовой дисциплине населения.

Доходы превышали расходы за рассматриваемый период в семи регионах: Западно-Казахстанской области, Кустанайской, Мангистауской, Южно-Казахстанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, а также в городе Алма-Ате. В остальных девяти регионах такие ситуации складывались лишь время от времени.

Ниже в таблице отражена ситуация в регионах по годам, а также указано, насколько сумма расходов на одного человека превышала сумму его доходов в год.

В целом видно, что картина, которую показывают доходы и расходы населения, существенно отличается от той картины, что дает среднемесячная номинальная зарплата. Здесь гораздо богаче оттенки. Также видно, что Казахстан как был страной с бедным населением, работающим за зарплату, так и остается, и никакого изменения ситуации пока не предвидится.

PS. Вместе с доходами и расходами населения есть еще связанная с этим тема - это численность работающих граждан. И тут есть тонкий момент учета.

В Казахстане 12,9 миллиона совершеннолетних граждан, остальные - это 5,1 миллиона детей и подростков. Занятое население - 8,5 миллионов, официально зарегистрированные безработные 0,4 миллиона, самозанятые - 2,2 миллиона человек.

А вот лиц, не входящих в состав рабочей силы, около 3,9 миллиона человек.

Смотрим статистику. Получателей пенсий - 2 миллиона, студентов - 0,47 миллиона, студентов колледжей - 0,49 миллиона. Но надо учесть, что среди пенсионеров и студентов есть работающие люди, и поэтому реально неработающих можно определить в 2,5 миллиона. А теперь вопрос - где еще 1,4 миллиона человек? Получается, это тоже самозанятые? Или это безработные?

Есть и вопрос к министерству труда и социальной защиты, которое проводило специальное обследование - что за 5,7 миллионов человек, не имеющих статуса? Это самозанятые или безработные? И почему результаты этого обследования никак не отразились в данных Комитета по статистике? Как правительство может планировать социальную и экономическую политику, не зная, чем занимаются миллионы граждан государства? Недаром именно эта сфера подверглась критике президента Назарбаева - настолько это стало очевидно.

Марат Шибутов
https://regnum.ru/news/economy/2371015.html

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516789200
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