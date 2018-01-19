Российско-американское лицемерие в Сирии, - Валид Шакир

08:16 24.01.2018 Итак, у Соединенных Штатов есть определенная стратегия в отношении Сирии. Об этом нам сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Средствами реализации данной стратегии является сохранение присутствия американских войск в Сирии и дипломатическая работа в целях достижения политического решения, при котором Башар Асад оставит власть в стране. Цель состоит в том, чтобы предотвратить возвращение "Исламского государства" (запрещена в РФ - прим. ред.) и положить конец влиянию Ирана в Сирии, в частности, на политические, военные, экономические, образовательные и социальные институты этой страны.



Однако скрытая цель американской стратегии заключается в том, чтобы остановить монополизацию влияния в Леванте со стороны России, которая решительно настроена изолировать США, придумав астанинский процесс, создав новые платформы сирийской оппозиции в Москве и в других местах, а также подготавливая условия для встречи сирийцев в Сочи, чтобы ликвидировать умеренную оппозицию сирийскому режиму. Прежде Вашингтон уже передал Москве все полномочия в Сирии, оставив ее в роли главного архитектора политического урегулирования при условии обеспечения интересов Израиля. Последний заинтересован в том, чтобы Иран и "Хезболла" держались подальше от границ еврейского государства, и сделал ставку на то, что его партнерство с Россией снизит влияние Тегерана в Сирии, после того как Дональд Трамп внес изменения в позицию американской администрации в отношении экспансии Корпуса стражей исламской революции. Параллельно с этим он дал согласие на выживание Асада, хоть и считает, что он и его семья не будут играть роли в руководстве Сирией.



Тем не менее, Вашингтон обнаружил, что Москва либо неспособна, либо не хочет ограничивать влияние Ирана, которое зиждется на его военном присутствии на сирийской территории и отвечает интересам страны. Одним из самых важных доказательств упомянутой неспособности или нежелания был провал попытки США достичь договоренности с российской стороной по поводу зоны деэскалации на юге Сирии, в частности, в провинции Эль-Кунейтра, где продолжает усиливаться иранское влияние. Свидетельством тому является тот факт, что Израиль продолжает бомбардировку складов "Хезболлы".



Также потерпели крах планы Вашингтона, целью которых было блокирование иранского коридора, идущего от границ страны до Ирака, Сирии, а затем Ливана. Казались странными и американо-арабские иллюзии о наличии конфликта интересов между Россией и Ираном. Москва, не моргнув глазом, нарушила соглашение о зонах деэскалации, которое она заключила в мае прошлого года с Ираном и Турцией в Астане (Идлиб, северный Хомс, Восточная Гута и сирийский юг), когда бесстыдным образом возобновила военные операции совместно с силами режима и "Хезболлой" в этих областях. Все это происходило на фоне абсолютного молчания турецкой стороны, которое было нарушено лишь робким протестом против боевых действий в Идлибе, гарантом перемирия в котором после российско-иранско-турецкого саммита в Сочи должна была выступать Анкара.



Архитекторы американской политики обнаружили, что Путину удалось привлечь Анкару и обеспечить ее молчание по поводу нарушения соглашения о зонах деэскалации в обмен на то, что ей будет дана возможность противостоять курдской экспансии на северо-востоке Сирии, которая поддерживается со стороны США. Кроме того, было заявлено, что турецко-российское сотрудничество больше не ограничивается тактическими вопросами, что позволяет уравнять его с союзом между Россией и Ираном. На протяжении прошлого года не прекращались российские манипуляции, которыми в совершенстве овладел Сергей Лавров со своим бывшим американским коллегой Джоном Керри, по достижению международного и регионального консенсуса по Сирии. Однако, напротив, война лишь углубила противоречия между двумя странами и обострила конфликт. Это доказала бомбардировка авиабазы "Хмеймим" и базы в Латакии.



С 2011 года на каждом этапе администрация США теряла инициативу и возможность установления партнерских отношений в Сирии. Позже она перестала плести интриги и отказалась от поддержки умеренной оппозиции, однако изменение стратегии произошло поздно и имело негативное влияние, поскольку ее цель - извлечь выгоду из тупиковой ситуации, в которой оказалась Россия, желающая использовать свои военные успехи для политического урегулирования сирийского конфликта.



Кажется, что две великие державы вели себя по-детски, когда несколько недель назад соревновались между за собой за право называть себя победителем в борьбе с "Исламским государством". Они продолжают лицемерно говорить сирийцам, что конфликт в их стране не может быть разрешен военным путем, но по-прежнему воюют друг с другом.

Al Hayat, Великобритания

Валид Шакир (Walid Shakir)

Оригинал публикации: الرياء الروسي - الأميركي في سورية

Опубликовано 19/01/2018 Источник - inosmi.ru

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