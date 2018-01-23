Негры возмущены. Дочь Обамы встречается с белым!

08:04 24.01.2018 Черные расисты в США разгневаны из-за отношений дочери Обамы с белым парнем





В США расисты-афроамериканцы возмутились тем, что дочь бывшего президента страны Малия Обама встречается с белым парнем – Рори Фаркухарсоном, пишет Эд Страйкер в American Thinker.



Несколько дней назад в Сети появились фотографии Малии Обамы, студентки Гарвардского университета, с ее новым приятелем. Однако, пишет Страйкер, в Twitter многие восприняли это в штыки, приводит текст статьи издания "ИноСМИ".



"Я встревожена тем, что Малия Обама встречается с белым парнем", - приводится запись пользователя Prisca в Twitter.



"Вы видели парня Малии Обамы? Неважно, что он белый, но он, на самом деле, выглядит… весьма странно", - пишет еще один пользователь.



"Хотелось бы, чтобы Малия Обама перестала *** (нецензурное слово) с белыми ниггерами", - добавил YannO.



Страйкер отмечает, что "подобный расизм со стороны некоторых членов чернокожего сообщества" является весьма печальным явлением.



23 января 2018, : Сергей Гурьянов Источник - vz.ru

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