|Негры возмущены. Дочь Обамы встречается с белым!
08:04 24.01.2018
Черные расисты в США разгневаны из-за отношений дочери Обамы с белым парнем
В США расисты-афроамериканцы возмутились тем, что дочь бывшего президента страны Малия Обама встречается с белым парнем – Рори Фаркухарсоном, пишет Эд Страйкер в American Thinker.
Несколько дней назад в Сети появились фотографии Малии Обамы, студентки Гарвардского университета, с ее новым приятелем. Однако, пишет Страйкер, в Twitter многие восприняли это в штыки, приводит текст статьи издания "ИноСМИ".
"Я встревожена тем, что Малия Обама встречается с белым парнем", - приводится запись пользователя Prisca в Twitter.
"Вы видели парня Малии Обамы? Неважно, что он белый, но он, на самом деле, выглядит… весьма странно", - пишет еще один пользователь.
"Хотелось бы, чтобы Малия Обама перестала *** (нецензурное слово) с белыми ниггерами", - добавил YannO.
Страйкер отмечает, что "подобный расизм со стороны некоторых членов чернокожего сообщества" является весьма печальным явлением.
23 января 2018, : Сергей Гурьянов