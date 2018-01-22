Главред шымкентской газеты "Темир казык ой" А.Сулеева арестована за... похищение человека, распространение порнографии и хулиганство

07:36 24.01.2018 В Шымкенте арестован главный редактор газеты



Журналистка подозревается в совершении тяжких преступлений



В Шымкенте в конце декабря прошлого года была задержана и впоследствии арестована главный редактор республиканской общественно-политической газеты "Темир казык ой" Анаркуль СУЛЕЕВА.



Об этом стало известно сегодня, 22 января. 41-летняя журналистка с сообщниками подозревается в совершении тяжких преступлений, таких как похищение человека, распространение порнографических материалов и хулиганство.



Действовала, по версии правоохранительных органов, женщина не одна. Чуть раньше задержали еще троих подозреваемых, личности которых пока не обнародованы.



Как нам стало известно, преступление было совершено в 2016 году. В одном из сел Южно-Казахстанской области был похищен мужчина. Похитители напоили жертву, отвезли на съемную квартиру и там сняли с его участием видео порнографического характера.



Впоследствии видеозапись распространилась в интернете.



По нашей информации, пострадавший до этого скандала претендовал на должность имама в сельской мечети. После пикантного видео репутация мужчины была запятнана и ожидаемый пост он не получил.



Мужчина обратился в правоохранительные органы, полиция задержала предполагаемых преступников, в том числе и Анаркуль Сулееву.



К слову, Сулеева не только главный редактор газеты "Темир казык ой", но и ее единственный владелец. В издании часто публиковались материалы критического характера.



Также Анаркуль Сулеева нередко получала награды от акимата Южно-Казахстанской области.



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Между тем, это не первый случай в Шымкенте, когда за решеткой оказывается представитель СМИ.



В начале декабря 2017 года был осужден главный редактор газеты "Когамдык бакылау" Гани УМИРАЛИЕВ. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за мошенничество и самовольное присвоение звания представителя власти или должностного лица.



Умиралиев, используя поддельное удостоверение сотрудника налоговых служб, вымогал деньги у бизнесменов и в течение года получал от них дань.



Также в декабре прошлого года в Шымкенте был задержан блогер и гражданский активист Суюн АБУЛДАЕВ. Он подозревается в даче ложных показаний в одном уголовном деле. Абулдаев в данный момент отпущен на свободу под залог в ожидании суда над ним.



Динара Бекболаева

Понедельник, 22 Янв 2018, Источник - ratel.kz

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