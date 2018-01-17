Игры миллиардов. В Каз-правительстве засели редкостные... аскеты, - Сапа Мекебаев

07:29 24.01.2018 Почему правительство не подало в суд на Ораза Жандосова



Когда-то, почти пять лет назад, экономист Ораз ЖАНДОСОВ, уже к тому времени благоразумно отставленный с постов председателя Нацбанка и вице-премьера, со знанием дела просветил любознательную публику: "У нас половина правительства – миллиардеры".



Новость о том, что предметы роскоши первой необходимости доступны пока только половине правительства, ударила по родовой гордости представителей всех трех жузов.



В то же время двусмысленная фраза, объединившая в себе лесть с клеветой, не повлекла за собой никаких разбирательств и организационных выводов.



Времена, когда наличие больших денег у государева человека вызывало подозрение, ушли в прошлое. Теперь чем их больше у него, тем честнее он кажется. Многие государственные структуры превратились в рассадники нравственности.



Членам совета директоров и правления Национального банка по итогам 2016 года в качестве вознаграждениябыло выплачено 597 миллионов 337 тысяч тенге или 1 миллион 792 тысячи 244 доллара. В эту сумму включены их заработная плата и бонусы за ударный труд.



Хоть текущая финансовая ситуация в стране и не располагает к смеху, однако на фоне некоторых своих предшественников сегодняшний глава Нацбанка Данияр АКИШЕВ выглядит просто аскетом, который держит в черном теле и членов своей команды. Помнится, при председателе Григории МАРЧЕНКО, который воображал себя самым честным и строгим руководителем, размеры годового вознаграждения центровых банкиров уходили далеко за 5 миллионов долларов.



Наверное, ежемесячный доход под 8 тысяч долларов, зафиксированный у нынешних управленцев Нацбанка, не всем кажется таким уж большим, но тут важно ведь, как считать и с чем сравнивать.



Конечно, не густо, если сравнивать с многострадальным Казкомом, где за тот же 2016 год каждый член правления в среднем получил от 1,3 до 2 миллионов долларов вознаграждения, но сам банк после этого ушел с молотка за 1 тенге. К счастью, ключевой управленческий персонал банка к тому времени успел выписать себе кредиты на общую сумму 1,6 миллиарда тенге.



Три с лишним года назад осудили тогдашнего председателя Агентства по регулированию естественных монополий Мурата ОСПАНОВА. По его словам, он брал у знакомого в долг, а не получил в качестве взятки 300 тысяч долларов, что по тем временам составляло примерно 54 миллиона тенге.



Штраф в 1 миллиард 101 миллион 60 тысяч тенге, наложенный судом, вызвал у правительственного чиновника не панический страх, а чувство глубокого удовлетворения благополучным исходом дела. Было понятно, что зарплаты ему не хватит, а бонусы за рутинную работу регулятора монополий вроде не полагаются, но спрашивать, где обычный госслужащий возьмет такие деньги, никто не стал. Заплатил ли он этот штраф – о том история судоисполнительского искусства умалчивает.



В эти дни в Астане судят бывшего министра национальной экономики Куандыка БИШИМБАЕВА, которого обвиняют в получении 346 миллионов тенге в виде взяток и хищении 1,2 миллиарда бюджетных тенге.



Сам экс-министр, подчеркивая законное происхождение денег на строительство загородного дома, скрупулезно пояснил, что за последние 7 лет на его банковские счета поступило 273 миллиона 638 тысяч 328 тенге, что по старому курсу составляло почти 2 миллиона долларов.



Все эти 7 лет он был на государственной службе, где никакое официальное жалование не позволяет скопить такую сумму.



Некоторые, конечно, думают, что в истоках материального состояния почти каждого казахстанского чиновника, как правило, лежат либо взятки, либо бонусы за особые успехи в работе. Поэтому оценить, какой из этих видов вознаграждения является менее аморальным с точки зрения партийных принципов "Нур Отана", не всегда представляется возможным.



За тот же злополучный 2016 года общая сумма вознаграждений, выплаченных ключевому управленческому персоналу Фонда национального благосостояния (ФНБ) "Самрук-Казына", составила 7 миллиардов 182 миллиона тенге.



Члены совета директоров пополнили свое личное национальное благосостояние на 90 миллионов тенге каждый. При этом в год, за который топ-менеджеры получили столь щедрые бонусы, сам ФНБ понес многомиллиардные потери. Только за счет обесценения активов убыток составил почти 70 миллиардов тенге.



Эти наши подсчеты тогдашний глава фонда, а ныне министр сельского хозяйства и вице-премьер Умирзак ШУКЕЕВ воспринял как личное оскорбление: "Вообще, в цивилизованном обществе бонусы менеджеров нельзя публично обсуждать".



Конечно, если бы Шукеев рубил капусту на своем личном огороде, никому бы не было дела до того, сколько он там ее заквасит про запас, но единственным акционером "Самрук-Казыны" является правительство, как нам сказали, служащее народу.



Его безвременная отправка на поля сельскохозяйственных сражений, вероятно, может означать либо то, что в отрасли еще осталось много нераспределенных бонусов, либо там уже никто не сможет сделать хуже, чем это может себе представить себе Шукеев.



Такие люди, как он, давно не принадлежат себе. Шукеев – реперная фигура, которая стоит в основе шкалы измерения социального благополучия в стране.



Условно говоря, если Умирзак Естаевич съедает в месяц килограмм черной икры, а его земляк из села Шаян – 30 булок хлеба, то в среднем каждый из них имеет по полкилограмма икры и по 15 булок хлеба. На этих расчетах в целом по стране выводится правильный баланс потребления белков и углеводов, что стимулирует общество к соблюдению принципов здорового питания.



А откуда, вы думаете, берется средняя зарплата почти в 160 тысяч тенге, которой всех опять пугала министр труда и социальной защиты населения Тамара ДУЙСЕНОВА?



Из размера минимального прожиточного уровня рядового гражданина и среднего бонуса руководящего состава складывается почти осязаемое экономическое благополучие государства, которое вот-вот окажется в компании самых передовых держав мира.



А между прочим, опровергать слова экономиста Ораза Жандосова о том, что миллиардеры составляют половину нашего правительства, и подавать на него в суд за очернение светлого образа власти никто не стал.



Возможно, каждая из половин правительства думала, что он так лестно говорил именно о ней, из-за чего клевета в итоге осталась безнаказанной.



Берегите себя!



САПА МЕКЕБАЕВ

Среда, 17 Янв 2018, Источник - ratel.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516768140

Новости Казахстана

