Рожденный ползать... Одиозный Розукулов снят с руководства Узбекской гос-авиакомпании

07:22 24.01.2018 Рожденный ползать лишен штурвала



Принципиальное изменение произошло в Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари". Вечером 22 января отстранен от занимаемой должности генеральный директор НАК Улугбек Розукулов, просидевший в этом кресле полгода без трех дней. На его место назначен Бахтиер Хакимов, ранее работавший заместителем директора авиакомпании, еще ранее руководивший столичным аэропортом, в целом отдавший системе гражданской авиации свыше четверти века. По мнению сотрудников НАК, назначение оправданно, поскольку гражданскую авиацию страны возглавил профильный специалист, хоть и не профессиональный летчик. Кстати, брат нового гендиректора много лет отработал в структурах МИД Узбекистана.



Куда правительство денет автомобилиста, каковым принято считать У. Розукулова, редакции пока неизвестно. Есть основания полагать, что его статус управленца будет существенно понижен. Источник - uzmetronom.com

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