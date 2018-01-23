С горки кубарем катясь... Кыр-киндер-премьер Исаков прибыл на форум в Давосе

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07:12 24.01.2018
Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков в Давосе.
Делегация Кыргызстана во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым принимает участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе. Форум начал свою работу сегодня и завершится 26 января.
Кыргызстан не был представлен на Всемирном экономическом форуме с 1998 года. Глава правительства проведет в Швейцарии ряд двусторонних встреч.