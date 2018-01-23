Бурятия даст Монголии свою территорию... под растениеводство. Что-то тут не так...

07:06 24.01.2018 Бурятия предоставит Монголии 55 тыс. гектаров земель для растениеводства



Монгольский агробизнес запросил у Бурятии свободные земли для производства зерна и кормов в Бурятии. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики – министр сельского хозяйства Даба-Жалсан Чирипов, сообщает 22 января пресс-служба правительства Бурятии.



"В свою очередь, мы представили свои инвестпроекты с площадью более 55 тыс гектаров свободных земель" - сказал зампред.



Как рассказал Чирипов, интерес в сотрудничестве в области АПК в Монголии был очень большой. Так, в связи с засушливым летом и большим количеством выпавшего снега в Монголии Бурятия предложила поставку кормов - сена в объеме до 1 тысячи тонн из приграничных районов республики. Стоит отметить, что монгольская сторона заинтересовалась поставкой семян многолетних однолетних трав и зерновых культур.



"Поставки саженцев для закладки садов вызвали интерес. Сегодня мы готовы поставлять в Монголию от 10 до 20 тысяч саженцев культурных деревьев в год. В рамках встреч была обсуждена возможность заниматься растениеводством на территории нашей республики, монголы запрашивали свободные земли, их интересуют производство зерна и кормов в Бурятии" - сказал зампред.



"На данный момент монголы готовы закупать у нас племенное ядро по улучшению своих пород, это - казахско-белоголовая, калмыцкая, симментальская породы, молочный скот черно-пестрой породы. В этом плане мы уже сделали первые шаги, в конце 2017 года из Бичурского района были вывезены около 250 голов КРС, а также бык породы Герефорд", - рассказал Чирипов.



Монгольская сторона выступила со встречным предложением поставлять в республику блочное мясо - говядину, конину и баранину. Также в планах - поставка живого скота для дальнейшей промышленной переработки. Это предложение обсуждается на уровне Россельхозцентра в Москве.



По данным Сибирского таможенного управления за 9 месяцев 2017 года в Бурятию из Монголии ввезено 300 тонн говядины на сумму 794 тыс. долл., конины 980 тонн на сумму 2,319 млн долл.



Вместе с тем, на 2018 год крупное перерабатывающее предприятие ООО "Бурятмяспром" получило разрешение и заключило договоры с монгольскими мясоперерабатывающими предприятиями на ввоз мяса конины в количестве 3000 тонн и на ввоз мяса говядины бескостной -1000 тонн.



В работе конференции принял участие директор Департамента оптовых и корпоративных продаж "Сибирской аграрной группы" (учредителя "Свинокомплекса "Восточно-Сибирский") Геннадий Петрович. В конце 2017 года предприятие отправило первую партию охлажденной продукции на предприятия, занимающиеся мясопереработкой, и в торговые сети.



"Бурятия не ограничивается поставками мяса, в Монголию ввозят кондитерские, хлебобулочные изделия, мед, рыбу и многое другое, и в дальнейшем предстоит большая работа по сотрудничеству", - отметил Даба-Жалсан Чирипов. Источник - ca-news.org

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