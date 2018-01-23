Узбекистан озвучил свою версию пожара в автобусе в Казахстане - тех-неисправность

07:05 24.01.2018 Правительство Узбекистана назвало причины пожара в пассажирском автобусе в Казахстане, в результате которого погибли 52 человека.

"Основными причинами пожара стали техническая неисправность автобуса, в котором отсутствовало отопление, наличие легковоспламеняющихся веществ, непригодность к эксплуатации противопожарного оборудования, перегруз автобуса, загроможденность проходов салона автобуса багажом, отсутствие профилактических мер по соблюдению элементарных правил безопасности", - говорится в постановлении правительства Узбекистана.



Напомним, что МВД Казахстана назвало главной причиной использование горелки в салоне автобуса.



Ранее сообщалось, что пассажиры сгоревшего автобуса использовали для обогрева паяльную лампу. У транспортного средства также не было лицензии на пассажирские перевозки.



Утром 18 января в Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса, следовавшего из Шымкента в Казань, погибли 52 гражданина Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятеро, в том числе три водителя из Казахстана, были госпитализированы. Источник - ca-news.org

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