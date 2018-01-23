 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 23.01.2018
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Узбекистан открывает все пути для миграции в Россию, - vesti.uz
07:00 24.01.2018

Узбекское правительство вместе с "Российскими железными дорогами" хочет открыть новые маршруты для трудовых мигрантов, выезжающих в Россию и страны СНГ. Об этом гласит постановление кабинета министров республики.

В частности, для снижения цен на билеты вырастет доля плацкартных вагонов.

Больше будет и авиарейсов, в том числе чартерных.

Это-реакция на трагедию 18 января с пассажирским автобусом в Казахстане, когда сгорели 52 трудовых мигранта, направлявшихся в Самару.

Накануне был снят с должности генеральный директор "Узбекских авиалиний" Улугбек Розукулов.

Источник - vesti.uz
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