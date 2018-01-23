Достучаться до властей. Чиновники не дают узбекским программистам изменить мир

06:57 24.01.2018 Группа ташкентских программистов и предпринимателей презентовала мобильное приложение DWED, заявив, что оно не имеет мировых аналогов и способно изменить весь мир. Заявление громкое, но что за ним стоит, и почему узбекские чиновники не выказывают интерес к проекту?



Название "DWED" - аббревиатура, расшифровывается так: "don"t worry everything done", то есть - "не волнуйтесь, все сделано". На сайте разработчика проекта, ООО "Rochwin", поясняется, что "DWED - это не платежная система. Это огромная площадка, которая позволяет дистанционно оплачивать услуги, иметь связь с организациями и предприятиями, избегать очередей, дорожных заторов, иметь доступ к городским камерам наблюдения".



Создатели узбекского IT-продукта хотят сотрудничать с органами власти – без этого их приложение работать не сможет. В сентябре прошлого года руководитель компании "Rochwin" Фархад Кабулов обратился к министру здравоохранения республики Алишеру Шадманову с официальным письмом, попросив рассмотреть возможность внедрения DWED (письмо есть в редакции). Программисты предлагали помочь внедрить электронную очередь, дистанционную оплату медицинских услуг, контроль над загруженностью клиник и качеством работы врачей. Однако Минздрав, точнее, Центр развития электронного здравоохранения "УЗМЕДИНФО", в ответном письме, также имеющемся в нашей редакции, дал вежливый отказ.



Фархад Кабулов

Мы попросили Фархада Кабулова подробнее рассказать о приложении и высказать мнение по поводу нежелания властей Узбекистана иметь дело с перспективным, по его словам, стартапом.



- Фархад, как появилась идея создания проекта?



- Она возникла во время моей работы системным администратором в компании "Ўзбекистон темир йўллари" ("Железные дороги Узбекистана"). В 2015 году я решил объединить все железнодорожные отрасли в одну единую сеть документооборота, но, к сожалению, руководство не поддержало мой проект. Идея показалась им неинтересной, а реализация - бесперспективной и затратной. Позже меня осенила мысль создать нечто большее, полезное и эффективное в масштабе страны. Так появилась система DWED.



- В чем суть проекта и почему он может заинтересовать госструктуры?



- Суть проекта - облегчить гражданам Узбекистана быт, рабочие процессы, а также создать условия для безопасности своей и близких. Мы планируем охватить все жизненно важные сферы деятельности: упростить оплату государственных услуг, внедрить способ быстрой и удобной оплаты покупок и проезда в общественном транспорте, обеспечить возможность записи в поликлинику, быстрого обмена данными, доступа к высокоскоростному интернету и многое другое. Нашими основными приоритетами являются комфорт, безопасность, конфиденциальность данных и простой, понятный интерфейс. В случае если государство в лице президента и соответствующих органов власти одобрит наш проект и поможет с привлечением финансовых средств, то, конечно же, качество интернет-услуг многократно возрастет. Уверен, что мы сможем реализовать проект, способный в корне изменить ситуацию в стране.



- Для этого вам понадобится доступ к госуслугам и платежным системам. Как вы намерены его получить?



- Все решаемо. Именно поэтому нашей основной задачей на данном этапе является встреча с нашим президентом и его одобрение проекта.



- Чтобы все госуслуги были доступны онлайн, потребуется электронный учет граждан, чтобы у каждого был уникальный идентификационный номер.



- Да, вы полностью правы, для внедрения нашей системы будет необходим электронный учет граждан. В первую очередь мы занялись решением этой задачи, и все у нас готово.



- Сможет ли зарегистрироваться в системе человек, у которого нет современного смартфона, да еще и в условиях низкой скорости интернета?



- В плане гаджетов наша система гибкая. Если у гражданина по какой-либо причине отсутствует самый простой мобильный телефон, запуск DWED подразумевает изготовление специальных инфоматов, которые будут стоять практически на каждом шагу сначала в Ташкенте, потом - по всей республике. Зарегистрироваться в системе будет возможно тремя способами: через инфомат, смартфон или персональный компьютер.



Что касается скорости интернета, то, как вы уже, наверное, слышали, в стране идет работа в данном направлении. Впрочем, для использования DWED будет достаточно даже самой незначительной скорости.



- В Узбекистане есть Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ), где можно, например, оплатить услуги ЖКХ. В чем кардинальные отличия вашего продукта от ЕПИГУ?



- ЕПИГУ призван, прежде всего, упростить жизнь государственным структурам, а наша система – самим пользователям. Скажем, DWED позволит записаться на прием непосредственно к врачу (ЕПИГУ позволяет записаться только на прием в госорганы. – Прим. "Ферганы"). При этом у нас будет более широкая и защищенная база данных, где можно посмотреть информацию о медперсонале, а потом поставить оценку за оказанную услугу. И все это возможно сделать, не выходя из дома или через специальные устройства – так называемые инфоматы, которые, по нашей задумке, будут установлены везде: в торговых центрах, метро, поликлиниках и так далее. Помимо основной функции, инфоматы предоставят возможность заряжать гаджеты, а также бесплатно раздавать wi-fi в радиусе 300 метров. Изготовление и обслуживание устройств потребуют создания 10 тысяч новых рабочих мест. Также добавлю, что ЕПИГУ – обеспечение, разработанное при помощи иностранных специалистов, а DWED – чисто узбекский проект, уникальный в своем роде.



- Куда вы обращались с просьбой рассмотреть внедрение проекта на государственном уровне?



- С начала 2017 года мы пытаемся договориться о сотрудничестве с Мининфокомом и Узинфокомом (Узинфоком – это центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий, входит в Мининфоком - Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. – Прим. "Ферганы"), но, к сожалению, они не одобряют наш проект, не дают возможности продемонстрировать всю полноту и эффективность нашей программы и работу сервиса на практике. Банки отказались, потребовав лицензию. Также мы обращались к руководству метрополитена и Минздрава, но это не дало результата - они требуют одобрения Мининфокома, а те, в свою очередь, требуют от нас техническое задание и прототип проекта без заключения NDA (соглашение о неразглашении конфиденциальной информации – Прим. "Ферганы"). Что касается частных организаций, они только за и активно поддерживают DWED.



- У президента есть виртуальная приемная, писали ли вы туда?



- Да, конечно же, мы обращались в приемную президента, писали и продолжаем писать. Каждый раз просим его лично ознакомиться с проектом и уделить нам немного времени, но все письма перенаправляются в соответствующие инстанции, то есть в Мининфоком и Узинфоком.



- Почему, на ваш взгляд, власти не хотят заниматься реализацией системы DWED?



- Думаю, наш регион еще не готов к таким глобальным изменениям после долгого застоя. Народ опасается масштабных технологических и социальных перемен, ну и сомневается в возможностях наших молодых специалистов. Плюс, я думаю, что полный запуск нашего ресурса кажется крайне невыгодным для кое-каких представителей власти, по понятным для всех причинам, так как наш проект предусматривает чистые и прозрачные действия в любой сфере деятельности человека.



- Нет ли у вас планов продвигать DWED в других странах, если власти Узбекистана продолжат игнорировать ваш проект?



- Желающие купить наш проект были уже на начальном этапе. Но сейчас я об этом не задумываюсь. Надеюсь и верю в возможность так или иначе реализовать идею в полном объеме именно в Узбекистане. Наш ресурс многогранен и разнообразен. В том направлении, где нам дадут "зеленый свет", все будет выполнено в лучшем виде. И я более чем уверен – это будет понятно, удобно и востребовано.

23.01.2018 Источник - fergananews.com

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