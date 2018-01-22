Киберпреступность вышла на новый ровень, - "Къ"

06:48 24.01.2018 Кибератаки вывели корпоративную преступность на новый уровень



Данные из компаний крадут чаще, чем деньги



По данным исследования компании Kroll, 86% опрошенных ею компаний по всему миру хотя бы раз в прошлом году подвергались кибератаке. При этом кражи данных по частотности впервые превзошли кражи денежных средств.



Растущая популярность кибератак изменила всю картину корпоративной преступности в мире. К такому выводу пришли эксперты нью-йоркской исследовательской и консалтинговой компании Kroll, на которых ссылается FT. Уровень киберпреступности непрерывно растет с 2012 года, однако в минувшем году число тех, кто хоть раз подвергся кибератаке, достигло рекордного уровня - 86% опрошенных компаний по всему миру. Кроме того, кража данных из компаний впервые стала популярнее кражи физических активов, в том числе денежных средств - о попытках или краже данных сообщило около 30% опрошенных. При этом более половины компаний, опрошенных исследователями Kroll, считают, что их компании "подвержены или очень подвержены" краже информации.



4 из 10 опрошенных руководителей считают, что их компании в минувшем году подвергались атаке вирусов, второй по популярности вид атак с применением вредоносных программ - фишинговые атаки по электронной почте. Впрочем, далеко не все данные из компаний могут быть похищены при помощи высокотехнологичных атак - нередко кража данных происходит намного прозаичнее. "Люди инстинктивно думают, что данные подвержены только кибератакам, но не все угрозы информации идут из цифровой области,- отмечает старший управляющий директор Kroll Джейсон Смоланоф.- Существует взаимосвязь между физическими и цифровыми угрозами, когда проблемы возникают при краже устройств, на которых хранится конфиденциальная информация. Такое происходит, если у каких-то сотрудников есть доступ к подобной информации, что может привести к случайной потере такого устройства или преднамеренной его краже".



Евгений Хвостик

22.01.2018, Источник - kommersant.ru

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